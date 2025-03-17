陳金德：若4月底前無法解凍預算 恐難辦理金質獎

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（中央社記者高華謙台北17日電）已連辦24屆的公共工程金質獎因工程會相關預算遭立法院刪減與凍結，恐面臨停辦。工程會主委陳金德今天說，如果4月底前無法完成解凍，金質獎就很難辦下去。

據行政院公共工程委員會估算，業務費方面共遭立法院刪減新台幣1276萬4000元，也被凍結50%、達9737萬4000元，這連帶影響到辦理金質獎預算；全國工程產業在媒體刊登聯合聲明，呼籲儘速解凍工程會預算，「不能沒有金質獎」。

立法院交通委員會今天上午邀行政院公共工程委員會主任委員陳金德列席報告業務概況並備質詢。國民黨立委魯明哲關注預算刪凍狀況，陳金德表示，金質獎預算編列在工程管理處的預算內，工程管理處1517萬預算遭凍結一半後，只剩約758萬。但金質獎本身就需要1060萬，如果工程管理處遭凍結只剩758萬可以用，根本無法辦理金質獎。

民進黨立委許智傑關切金質獎是否能舉辦。陳金德說，金質獎受影響有2筆，包括歷年都會編列的媒體宣傳費220萬遭全數刪除，這主要是辦理金質獎查核紀錄、得獎者表揚揭露等，如今已無法托播媒體播放金質獎內容。

此外，陳金德說，業務費遭凍結一半，不知何時能解凍，但金質獎預計3月底前要發包，7月要報名，接下來長達半年期間，會有很多委員進行初評、複評與實地查核等，很多查核業務費要使用。如果預算不確定，廠商也不知道要不要報名，一定是要有預算才能辦金質獎，否則風險很高，會有困難。

陳金德說，希望立法院會能協助工程會在4月底前完成解凍，本來規劃3月底發包，可改為5月發包，7月接受報名，就還有時間能處理，但如果4月底前無法完成解凍，金質獎就很難辦下去。

民進黨立委陳素月關注何時能送出解凍案。陳金德說，立法院會要求執行30%預算後，才能申請解凍，但今年解凍與過去不同，以前在委員會就可以處理，但在院會就不一定，例如今年中央政府總預算在各委員會針對刪凍部分都談得差不多，但到院會又會突然變卦。

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陳金德說，金質獎已經辦理24屆，是工程品質指標，因此公共工程機關或承攬廠商都很希望能獲得金質獎肯定，除了將來參與其他工程評選有加分、或保固履約等可以減半等優惠，各界都很重視金質獎。

陳金德表示，地震災後相關重建、復建都需要工程會統合，不僅要到現地去看，再協助地方政府，並審核補助款項，假設預算無法解凍，突然遇到汛期或重大風災而需要重建，會影響工程會出勤人數與人力。（編輯：蘇志宗）1140317