遭指砍留學生獎學金 國民黨團：一毛未刪

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（中央社記者劉冠廷台北17日電）民進黨立委何欣純日前稱藍、白聯手刪除留學生獎學金、以及工程界指因總預算刪除導致金質獎辦不成。國民黨立法院黨團今天回應，今年度公費留學獎學金編列新台幣9億元比去年增加17.94%，且一毛未刪；另外金質獎預算僅被凍結10%，呼籲民進黨不要再騙。

總預算、財劃法覆議案遭立院否決，民進黨今天啟動「人民是頭家」政策宣講會，首發場15日在台中市舉行。有媒體報導，民進黨立委何欣純在宣講會上表示，藍白聯手刪預算，在台中聽到有一位孩子去留學申請國家獎金，由於總預算砍了獎學金，今年沒辦法出國。

國民黨立法院黨團今天召開記者會，黨團首席副書記長羅智強說，114年度公費留學金預算編列新台幣9億1043萬3000元，立法院一毛未刪，去年度獎學金編列7億7195萬1000元，今年度增加1億3848萬2000元，增幅達17.94%。何欣純卻說留學生拿不到獎學金。

羅智強質疑，是立法院有問題，還是行政院有問題，何欣純很清楚的告訴民眾，行政院把給留學生預算錢偷走，不知道行政院要把這筆錢拿去養什麼人，預算比去年度更多，卻不願意給學生留學用。

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羅智強也說，關於工程界聯名稱金質獎因預算被刪，無法繼續舉辦，依舊是民進黨慣用套路，甚至騙了工程界花上百萬元登廣告；114年度金質獎預算1060萬元，去年度為800萬元，足足多了260萬元。民進黨政府騙工程界說金質獎預算被刪，其實立法院凍結該預算10%，就算是刪10%，還有954萬元，去年800萬元可以辦金質獎，今年954萬元就辦不起來嗎。

與會的國民黨立委陳玉珍說，行政院長卓榮泰下鄉宣講，訴說著在野黨如何刪除預算，讓政府部門無法運作。但不禁讓人懷疑，連手語老師都請不起的行政院，哪來的錢舉辦這麼多場大型下鄉政策宣導，更精確地說，是假政策宣講之名，行鼓吹大惡罷之實。（編輯：蘇龍麒）1140317