中國稱警巡應對美國破壞和平 外交部斥借題發揮

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（中央社記者楊堯茹台北17日電）共軍今天對台執行2次聯合戰備警巡，中國外交部稱這是針對美國國務院修改「美台關係」文件，損害台海和平。外交部表示，強烈譴責「作賊喊抓賊」、借題發揮，意圖抹黑台美關係的惡劣行徑。

共軍今天在台海周邊海空域進行2次聯合戰備警巡，中國外交部發言毛寧在例行記者會表示，美國國務院修改「美台關係」事實清單，刪除體現「一中原則」、「不支持台獨」等重要表述，中方有關軍事行動是對外部勢力縱容支持「台獨」行徑的嚴正警告，要美方勿損害台海和平。

外交部晚間發布新聞稿指出，對於中國在台海周邊以軍事行動破壞台海和平與穩定現狀，卻「作賊喊抓賊」、借題發揮，意圖抹黑台美關係的惡劣行徑，表達強烈譴責。

外交部說明，美國國務院2月13日更新官網相關頁面，強調美國持續關注台海和平與穩定，反對片面改變現狀，期待兩岸分歧能以和平方式解決，也重申依據「台灣關係法」對台灣的安全承諾。除反映現狀及美國歷任政府長期立場，更積極展現對台海和平與穩定的重視。

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外交部說，部長林佳龍除歡迎相關內容所展現對台美關係的支持，以及台美促進和平與繁榮的共同目標，也強調國際社會很清楚近年不斷在區域持續擴張、意圖挑戰現狀，並以灰色地帶脅迫，次次破壞穩定現狀者一直是中共。

外交部強調，中共不能一邊對外聲稱要穩定，實際上卻持續採取挑釁行徑，破壞區域乃至全球的和平與穩定現狀。台灣做為國際社會負責任的成員，將持續致力於區域的和平、穩定與繁榮。（編輯：林克倫）1140317