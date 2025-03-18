陳菁徽引介民間廠商 捐逾3萬個N95口罩給6間醫院

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（中央社記者劉冠廷台北18日電）國民黨立委陳菁徽今天引介民間廠商，捐出超過3萬個N95口罩給旗山醫院、台南醫院等6間醫院，陳菁徽指出，雖然新冠疫情已過，但N95口罩仍然是必要的防護裝備，樂見有民間主動願捐贈像是口罩這類醫護人員的戰備裝備，給予政府所屬的醫院。

陳菁徽今天舉辦「挺醫護、不中斷！N95醫療口罩捐贈」記者會，現場引介民間廠商，向衛福部立的旗山醫院、台南醫院、屏東醫院、恆春旅遊醫院、胸腔醫院及台東醫院等醫療機構，捐出共計逾3萬數量的N95口罩，供第一線醫療現場和感染控制業務備用。

陳菁徽指出，雖然新冠疫情已過，但醫護人員仍需應對流感、結核病、呼吸道感染等高風險疾病，N95口罩仍然是必要的防護裝備，樂見有民間主動願捐贈像是口罩這類醫護人員的戰備裝備，給予政府所屬的醫院，因為口罩不只是應急物資，而是醫護人員每日面對病患的重要防線。

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陳菁徽表示，期待這批口罩能用於急診室、加護病房、傳染病房等高風險區域，確保醫護安全，替醫療品質的提升盡一點心力。

陳菁徽也說，感謝捐贈方，其實捐贈的意願遠不只今天給衛福部立醫院的數量，而是包括退輔會的榮總體系醫院，跟軍方國軍醫院等，也都有詢問過是否受贈，最終雖僅6間衛福部立醫院有需求，但期待這樣的捐贈善心，能替以南部和東部為主的醫院，獲得更大的支持迴響。（編輯：張均懋、蘇龍麒）1140318