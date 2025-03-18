加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
圖輯／三月雪來了 玉山合歡山司馬庫斯成銀白世界
首頁 / 政治

陳菁徽引介民間廠商 捐逾3萬個N95口罩給6間醫院

2025/3/18 11:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北18日電）國民黨立委陳菁徽今天引介民間廠商，捐出超過3萬個N95口罩給旗山醫院、台南醫院等6間醫院，陳菁徽指出，雖然新冠疫情已過，但N95口罩仍然是必要的防護裝備，樂見有民間主動願捐贈像是口罩這類醫護人員的戰備裝備，給予政府所屬的醫院。

陳菁徽今天舉辦「挺醫護、不中斷！N95醫療口罩捐贈」記者會，現場引介民間廠商，向衛福部立的旗山醫院、台南醫院、屏東醫院、恆春旅遊醫院、胸腔醫院及台東醫院等醫療機構，捐出共計逾3萬數量的N95口罩，供第一線醫療現場和感染控制業務備用。

陳菁徽指出，雖然新冠疫情已過，但醫護人員仍需應對流感、結核病、呼吸道感染等高風險疾病，N95口罩仍然是必要的防護裝備，樂見有民間主動願捐贈像是口罩這類醫護人員的戰備裝備，給予政府所屬的醫院，因為口罩不只是應急物資，而是醫護人員每日面對病患的重要防線。

google news透過 Google News追蹤中央社

陳菁徽表示，期待這批口罩能用於急診室、加護病房、傳染病房等高風險區域，確保醫護安全，替醫療品質的提升盡一點心力。

陳菁徽也說，感謝捐贈方，其實捐贈的意願遠不只今天給衛福部立醫院的數量，而是包括退輔會的榮總體系醫院，跟軍方國軍醫院等，也都有詢問過是否受贈，最終雖僅6間衛福部立醫院有需求，但期待這樣的捐贈善心，能替以南部和東部為主的醫院，獲得更大的支持迴響。（編輯：張均懋、蘇龍麒）1140318

陳菁徽
高齡試管故事惹議 陳菁徽：推廣多元包容觀念衛福部公布護理人員全年薪資 藍指自欺欺人
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：