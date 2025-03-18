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中科院將設AI算力中心 縮短武器裝備研製時程

2025/3/18 19:36（3/18 19:58 更新）
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中科院將建立AI算力中心，圖為中科院無人機AI情資中心運用無人機建立影像，導入生成式AI、GPT模型。（中央社檔案照片）
中科院將建立AI算力中心，圖為中科院無人機AI情資中心運用無人機建立影像，導入生成式AI、GPT模型。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳書緯台北18日電）中科院指出，未來民雄航太暨無人機產業園區落成後，將同步建立AI算力中心，導入各項武器裝備研發，不僅可有效縮短研製時程，更可精進武器效能，提高台灣防衛韌性。

國家中山科學研究院指出，AI算力中心藉由資料庫與演算法則，將人工智慧導入飛彈、雷達與通資電等系統中，滿足無人機飛控軟體、周邊AI晶片開發及各式創新應用所需，同時透過AI模型迭代訓練優化模擬驗證，強化自主設計能力準確度，以縮短各項武器裝備開發期程及降低研發成本。

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中科院表示，AI算力中心導入數位孿生技術，結合計算流體動力學（CFD）模擬與AI能力，為各型飛彈、無人載具及指揮管制等開發創造虛實整合研發環境，使研發人員在虛擬環境中，測試系統設計製造、故障查找，亦可使用武器及操作環境的孿生系統進行訓練，提升訓練品質、效能及可靠度，管控測試風險。

中科院表示，AI算力中心亦可將數位孿生系統結合ANILA營運管理平台，使既有資料庫及建模所蒐集的數據與參數，在虛擬環境中產生多樣化戰場情境，透過多樣化場景及互動戰術訓練，降低實兵演習驗證的成本、時間及危險，亦可持續迭代優化戰場情研、指管與武器自主能力，以提升智慧決策與作戰靈活性，進而達成智慧國防目標。（編輯：林興盟）1140318

#中科院
#民雄
#國家中山科學研究院
#產業園區
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