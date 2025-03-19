桃園學生疑穿解放軍迷彩服惹議 民團籲教育部調查

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（中央社記者王承中台北19日電）桃園永豐高中國中部學生疑穿中國解放軍迷彩服，台灣教師聯盟等民團今天召開記者會指出，呼籲教育部立刻展開調查，釐清是否有中國勢力介入，並依法追究失職人員，確保學生在自由民主環境下學習。

桃園永豐高中國中部在社群媒體張貼露營照片，學生疑穿中國解放軍迷彩服還涉比少年先鋒隊敬禮手勢。永豐高中指出，活動迷彩服由旅行社提供。桃園市政府教育局表示，將請學校日後在辦理各項活動服裝準備、拍照時手勢安排等細節上應更加留意，也會進一步督導，避免造成誤解再發生。

台灣教師聯盟、台灣北社、人本教育基金會等民間團體，今天在立法院與民進黨立委張雅琳、民進黨桃園市議員黃瓊慧等人召開記者會，呼籲教育部立刻展開調查，釐清是否有中國勢力介入，並依法追究失職人員。社會應共同關注學校教育，確保學生在自由民主環境下學習。

台灣教師聯盟理事長潘威佑表示，近日桃園永豐國中學生在露營活動中，竟穿著中國解放軍迷彩服，造成社會廣大關注，此一事件不僅主辦單位審查不周，桃園市政府府教育局竟選擇與親中背景旅行社合作，讓學生在毫無防備之下，成為中國統戰的白老鼠。

台灣北社副社長羅浚晅表示，中國勢力已開始滲透台灣教育體系，這樣的行為若放任不管，台灣教育體系就要淪為中國統戰的工具，必須正視嚴肅問題。

羅浚晅指出，為何國民黨執政的地方政府會發生這樣離譜的事情，是對中國毫無警覺、敞開雙臂，甚至有意縱容中國對兒少的思想滲透，教育部和地方政府必須立即進行調查，查明背後的決策過程，釐清是否進行有計劃性的中國認知作戰。

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張雅琳也質疑桃園市政府在行政管理上出問題，可能是更深層的結構性問題，軍公教人員在忠誠和價值觀是否出現偏差，是否有敵對勢力長期滲透，影響台灣社會穩定。

張雅琳指出，呼籲政府啟動修法，確保所有軍公教人員都對國家忠誠，而非對敵對國家表達任何形式的支持與認同，不能讓這樣的事情一再發生，更不能被輕描淡寫。社會必須意識到國安是所有人的責任，在國家認同上沒有模糊空間，這是守護台灣民主與主權最重要的任務。（編輯：蘇龍麒）1140319