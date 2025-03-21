總統提名司法院長蔡秋明 副院長蘇素娥

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（中央社記者賴于榛台北21日電）司法院大法官提名審薦作業告一段落，據了解，司法院長提名人為高等法院檢察署主任檢察官蔡秋明，副院長提名人則是法官蘇素娥。副總統蕭美琴預計上午10時30分，在總統府大禮堂主持「114年司法院正、副院長及大法官被提名人介紹記者會」。

為維繫國家憲法機關正常運作，賴總統日前指示啟動大法官提名作業，並以公開的方式、開放的態度，對外廣徵優秀人才，期限至3月3日止。總統府上午通知，蕭副總統上午10時30分在總統府大禮堂主持「114年司法院正、副院長及大法官被提名人介紹記者會」。

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據了解，司法院院長提名人為蔡秋明，副院長提名人則是法官蘇素娥。蔡秋明精通英、法、日語，為現任高等法院檢察署主任檢察官，歷任台北地方法院檢察署、高等法院檢察署檢察官。

蘇素娥為司法官第30期結業，美國加州大學柏克萊分校法學碩士，曾任台北地方法院法官、庭長、台灣高等法院法官、庭長、司法院刑事廳廳長、士林地方法院院長。（編輯：蘇龍麒）1140321