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大法官剩8名 憲法法庭公告設3組審查庭

2024/11/4 20:25（11/4 20:39 更新）
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圖為憲法法庭。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林長順台北4日電）前司法院長許宗力等7名大法官10月底任期屆滿，憲法法庭11月1日起只剩8名大法官。憲法法庭今天公告審查庭組成表，共成立3組審查庭，分別由代理司法院長謝銘洋等3人擔任審判長。

總統賴清德8月底提名張文貞出任司法院長，姚立明出任司法院副院長，以及何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特與劉靜怡共7名司法院大法官人選，立法院尚未審查，許宗力等7名大法官於10月31日任期屆滿，憲法法庭自11月1日起僅剩8名大法官。

司法院日前依法呈請總統指定代理院長人選，總統府1日表示，總統已核示請大法官謝銘洋代理司法院長職務。

憲法訴訟法第3條規定，憲法法庭得設數審查庭，由大法官3人組成之，依本法之規定行使職權。審查庭審判長除由並任司法院院長、副院長之大法官擔任外，餘由資深大法官任之；資同由年長者任之。

憲法法庭今天公告審查庭組成表，第一審查庭由大法官謝銘洋、蔡彩貞、尤伯祥組成，謝銘洋擔任審判長；第二審查庭由呂太郎（審判長）、蔡宗珍、朱富美組成；第三審查庭由楊惠欽（審判長）、陳忠五、尤伯祥組成。

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根據憲法法庭網站，憲法法庭收到聲請案件，以電腦系統隨機輪分予大法官承辦。承辦大法官審查聲請案件，應提出審查報告，送所屬審查庭其他大法官表示意見。審查庭就聲請案件得以一致決裁定不受理；不能達成一致決不受理者，則由憲法法庭評決受理與否。

另外，審查庭一致決裁定不受理作成後15日內，有其他大法官3人以上認為應受理者，由憲法法庭評決受理與否；未達3人者，審查庭應儘速公告裁定並送達聲請人。聲請案件經憲法法庭評決受理者，即依序進入實體審查。（編輯：李錫璋）1131104

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