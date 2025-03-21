玉山艦接受美軍艦補給？海軍：視狀況實施對遇操演

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（中央社記者吳書緯台北21日電）網路流傳1部海軍兩棲船塢運輸艦玉山艦，疑似接受美國軍艦補給油料的影片。海軍司令部今天回應，為應處海上各種不確定狀況，運用「海上不預期相遇行動準據」（CUES）與他國艦艇通聯，並視狀況實施對遇操演（Passing exercise）。

網路平台TikTok流傳1部影片，標題註明為美國海軍輔助艦艇準備為台灣艦艇補充油料，視角疑為自美國海軍輔助艦艇上所拍攝，鏡頭帶到並標註海軍玉山艦，影片中可清晰看到玉山艦的舷號「1401」，以及艦艏的76公厘艦砲與方陣快砲。

海軍司令部今天回覆中央社記者提問指出，海軍為應處海上各種不確定狀況，運用「海上不預期相遇行動準據」（CUES）與他國艦艇通聯，並視狀況實施對遇操演（Passing exercise）。

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此外，國防部長顧立雄下午在立法院受訪表示，海軍有海上不期而遇的應處規則，就按照海上不期而遇的應處規則應處。

玉山艦為海軍新建的國造兩棲船塢運輸艦，於2023年6月成軍，艦長153公尺、寬23公尺，滿載排水量1萬600公噸、吃水5.8公尺、最大速率超過20節，外觀具匿蹤構型與完整電磁脈衝防護性能，雖是輔助艦艇，但仍可配備最多32枚國造「海劍二」防空飛彈、2門方陣快砲、1座MK-75艦砲，停放2架直升機，能在外海獨立執行任務。（編輯：林克倫、張若瑤）1140321