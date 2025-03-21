政院前災防辦主任涉不當場所、性騷擾 遭監院彈劾

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（中央社記者賴于榛台北21日電）監察院今天指出，行政院災害防救辦公室前主任吳武泰，多次接受受評單位飲宴招待與續攤、涉足不妥當場所及酒後言行失檢，且性騷擾下屬，日前以全票通過彈劾並移送懲戒法院。

對此，政院官員表示，行政院於知悉本案情事後，即依法進行調查並予以懲處、調職，對於監察院的認定與懲戒處分，政院予以尊重。

監院今天透過新聞稿表示，吳武泰在民國107年至112年間擔任災防辦主任，肩負提升各級政府災害防救效能重責，但辦理災害訪評業務期間，利用出差機會多次接受受評單位飲宴招待與續攤、涉足不妥當場所及酒後言行失檢，非僅有損評核督導身分、有失公務員品位，也影響行政院形象，且違反公務員服務法、公務員廉政倫理規範，有公務員懲戒法第2條第1款規定的違法失職行為。

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監院也查出，吳武泰也未能謹守分際，利用公務權勢與機會，性騷擾受其監督指揮的甲女與乙女，並經行政院性騷擾申訴評議委員會決定性騷擾事件成立，嚴重損害政府的信譽。根據彈劾案文，吳武泰利用出差機會出入有女陪侍的KTV，或是出差酒後對在場的多位女性有摟腰及摸大腿等不當肢體接觸動作，雖然吳武泰失口否認，但遭多位證人指證歷歷。

監院指出，吳武泰身為高階資深主管卻觀念偏差且仍無悔意，行政院雖已「記過2次」、「記過1次」，但吳武泰自災防辦主任調任參事後，工作業務量減少，其職等、薪水沒有改變，並領有主管加給，行政懲處不足以維持公務紀律，不符比例原則，監院認有懲戒必要，日前已通過監察委員王幼玲、趙永清、鴻義章所提彈劾案，將吳武泰移送懲戒法院。（編輯：林克倫）1140321