義大利眾議院外委會支持台灣國際參與 林佳龍致謝

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（中央社記者吳書緯台北21日電）外交部今天指出，義大利眾議院外交委員會20日通過「有關義大利及其他歐洲國家在印太地區影響力」調查總結報告，重申義政府支持台海和平穩定的立場。外交部長林佳龍感謝並表示，台灣將持續和義大利等國合作，為和平貢獻心力。

外交部指出，「有關義大利及其他歐洲國家在印太地區影響力」調查總結報告，內文共提及台灣超過50處，充分展現義大利各界對台灣議題的關注。報告除重申義大利政府支持台海和平穩定的立場，並援引義大利眾議院外交委員會2024年9月18日通過的友台決議，支持台灣國際參與。

報告結論另指出，中國是印太地區的不穩定因素，對台灣、菲律賓、越南及日本等領海主權造成威脅，應敦促國際社會共同採取行動捍衛該區域航行及貿易自由。此外，台灣是印太區域重要的民主堡壘，也是全球半導體供應鏈的關鍵，台灣命運不僅是地緣政治問題，並將攸關民主國家的價值與利益，以及整體國際體系的正當性；呼籲義大利應儘快制訂國家印太戰略，並強化與印太盟友合作。

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林佳龍肯定義大利眾議院外委會對台灣的支持，以及關注中國對印太地區帶來的影響，除表達歡迎與誠摯感謝外，外交部也將持續和義大利及理念相近國家合作，為全球及印太區域的和平穩定及繁榮發展貢獻心力。

外交部說明，報告總結外委會所設「印太委員會」自2023年7月以來，邀集義大利外交部、印太國家外交代表及各國專家學者舉行聽證調查的工作成果，是義大利國會首次針對印太區域進行深入討論的公開報告，殊具意義。（編輯：林興盟）1140321