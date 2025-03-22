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李進勇指公投邏輯矛盾 藍：中選會成民進黨助選會

2025/3/22 13:22（3/22 18:48 更新）
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針對中選會主委李進勇指國民黨推反廢死、反戒嚴公投，邏輯矛盾。國民黨團書記長王鴻薇表示，代表中選會真的是民進黨助選會。圖為中選會張貼公投公告。（中央社檔案照片）
針對中選會主委李進勇指國民黨推反廢死、反戒嚴公投，邏輯矛盾。國民黨團書記長王鴻薇表示，代表中選會真的是民進黨助選會。圖為中選會張貼公投公告。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王承中台北22日電）國民黨推反廢死、反戒嚴公投，中選會主委李進勇指邏輯矛盾。國民黨團書記長王鴻薇今天表示，代表中選會真的是民進黨助選會，完全就是行政不中立，李進勇只是再度證實他去跟民進黨表忠，想要全力阻擋立法院未來提出的公投案。

國民黨拋出反廢死、反戒嚴公投，不過中選會主委李進勇表示，政府沒有的政策，若提起公投要求政府不要做，或是本來有的政策卻要求政府做，這邏輯自相矛盾，即便通過也沒辦法發生效力。

王鴻薇今天受訪表示，她覺得中選會這樣說法，代表中選會真的是民進黨助選會，完全就是行政不中立，事實上到目前為止公投還在立法院審議中，而且最後經過朝野協商，包含公投主文的部分大家都可以協商。

王鴻薇指出，不曉得中選會為什麼對於公投如此畏懼，甚至現在就來否定未來立法院提出的公投議案，中選會這樣的態度、李進勇的態度，只是再度證實去跟民進黨表忠，想要全力阻擋立法院未來提出的公投案而已。

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王鴻薇表示，過去司法院長從未有過檢察官出身，蔡秋明的提名受到外界質疑，甚至連民進黨立法院黨團總召柯建銘都不埋單，認為檢察官擔任司法院長不適宜，可見這個人選未來送到立法院後，一定會受到嚴格的檢驗。

王鴻薇指出，總統府依法提出大法官人選，國民黨團一定用嚴格、認真的態度進行審查，對於提名檢察官擔任司法院長，被外界認為是否是檢審一體，且現在檢察官的公正性、是否受政治干預已受到外界高度質疑，現在又提名蔡秋明，當然會讓外界更加質疑，政治黑手要進入憲法法庭。（編輯：張均懋）1140322

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