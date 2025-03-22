大法官提名咨文抵立院 吳思瑤盼實質審查勿程序杯葛

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（中央社記者溫貴香台北22日電）民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，總統賴清德已將7位大法官提名咨文送到立法院，她呼籲在野黨立委捨棄政治偏見、勿逢綠或逢賴就反，就大法官人事提名一案，勿程序杯葛，就提名人資格、專業、適任性等進行實質審查。

總統府昨天公布7名大法官被提名人，並將總統提名咨文送到立法院，咨請立院行使同意權。全國律師聯合會今呼籲，立院各政黨秉持理性專業立場，妥適進行大法官人事同意權審查。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤下午受訪表示，大法官這項名單是由總統府審薦小組接受各方推薦、再進行資格審查、最後總統提名，這是總統的職權。基本上，她相信審薦小組也尊重府方經過多方考量的結果，但她擔憂的是，總統再一次提名大法官，立法院能否捨棄政治的偏見，循程序、按部就班以及理性進行審查，才是她更關注的重點。

她表示，名單如何由朝野立委一起共同審查，社會也都在看。首先，在野黨往例都是先從程序上進行杯葛，因此她希望不要像過去一樣擋這麼久；第二，請進行實質審查，勿因是執政黨的總統所提名，在野黨為反對而反對、逢綠就反、逢賴（總統賴清德）就反，不要在程序上卡關、拖延、杯葛，甚至連實質審查尚未開始就批評，這是過往的經驗。

吳思瑤表示，總統循法規、循程序提名，將提名咨文送到立法院；立法院也應該循程序進行審查，名單好不好、大法官的條件、資格、專業性、適任性等，都可以在後續實質審查期間公開討論或辯論。

她強調，就程序上，希望在野黨不要逢綠必反、逢賴就反，對被提名人進行失之公允或非理性的攻訐，社會並不樂見，這也非國家之福。

她表示，立委的職責就是在後續大法官人事提名案進入實質審查後，進行理性與專業的審查，她呼籲在野黨不要程序杯葛，進行實質理性與專業的審查。

至於總統府秘書長潘孟安何時率大法官被提名人拜會立法院長韓國瑜等人，吳思瑤表示，總統提名咨文已送抵立法院，接下來，第一個步驟是潘孟安將會與韓國瑜約定時間進行拜會；第二步驟是韓國瑜召集朝野黨團協商後敲定人事案審查時程，確認交付審查後，潘孟安會率領大法官被提名人拜會各黨團，所以拜會立法院分兩階段進行。

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司法院正副院長被提名人為台灣高等檢察署主任檢察官蔡秋明、最高法院法官蘇素娥，其他包括中正大學法律系教授蕭文生、最高法院法官鄭純惠、台灣高等檢察署主任檢察官林麗瑩、政大法學院特聘教授詹鎮榮、前考試委員現任台北大學法律學系教授陳慈陽。

總統賴清德去年8月底提名張文貞出任司法院長，姚立明出任司法院副院長，以及何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特與劉靜怡共7位為司法院大法官人選。不過，人事案去年12月底遭立法院全數封殺。（編輯：張均懋）1140322