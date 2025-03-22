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謝長廷回高雄新書發表 談駐日期間外交點滴

2025/3/22 20:42（3/22 20:51 更新）
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總統府資政謝長廷（圖）22日在高雄舉辦「駐日八年台日友好記事簿：謝長廷『善的循環』再續」新書發表會，會中回顧駐日時光。中央社記者林巧璉攝 114年3月22日
總統府資政謝長廷（圖）22日在高雄舉辦「駐日八年台日友好記事簿：謝長廷『善的循環』再續」新書發表會，會中回顧駐日時光。中央社記者林巧璉攝 114年3月22日
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（中央社記者林巧璉高雄22日電）總統府資政謝長廷今天回到高雄舉辦「善的循環再續」新書發表會，他說，駐日期間如果遇到主權爭議，他一定代表台灣向日方表達抗議，只是不會發新聞稿或開記者會大肆宣揚。

謝長廷曾任駐日代表8年，過去也曾任高雄市長，他今天回到高雄福容飯店舉辦「駐日八年台日友好記事簿：謝長廷『善的循環』再續」新書發表會。活動由子弟兵、高雄市議長康裕成擔任主持人。

回顧駐日時光，謝長廷說，最難忘的就是成功募送疫苗飛台，2021年5月台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情突然增溫，但疫苗採購卻受到中國打壓，謝長廷當時偶然看到新聞報導說日本有一批AZ疫苗可能暫時用不到，便萌生要請日本支援疫苗的想法。

「當我看著疫苗被裝上專機，機艙門緩緩關上，不禁彎下腰對飛機深深一鞠躬。」謝長廷說，當時雖然很快獲得日本政府正面回應，但涉及法律政治與行政等不同層面問題，在時間壓力下一一克服，最終得以在10天內順利實現，心境猶如經歷一場大戰。

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高雄市長陳其邁、海委會主委管碧玲、圓山飯店董事長葉菊蘭、神腦電腦董事長余政憲，以及民進黨高雄市立委許智傑、林岱樺、邱議瑩、黃捷等人皆到場支持，現場氣氛熱絡。

陳其邁致詞時感謝謝長廷對高雄、台日關係的奮鬥，陳其邁說，在謝長廷擔任高雄市長任內，開始有城市美學等政策，自己作為政治後輩學到很多；而今台日情誼深厚，建立如家人般的信賴關係，這其中謝長廷也扮演關鍵角色。（編輯：李淑華）1140322

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總統府資政謝長廷（前右4）22日在高雄舉辦「駐日八年台日友好記事簿：謝長廷『善的循環』再續」新書發表會，包含高雄市長陳其邁（前左5）、議長康裕成（前左4）、海委會主委管碧玲（前右2）、圓山飯店董事長葉菊蘭（前右3）、神腦董事長余政憲（前右）等人都出席支持。（幸福綠光出版社提供）中央社記者林巧璉傳真 114年3月22日
總統府資政謝長廷（前右4）22日在高雄舉辦「駐日八年台日友好記事簿：謝長廷『善的循環』再續」新書發表會，包含高雄市長陳其邁（前左5）、議長康裕成（前左4）、海委會主委管碧玲（前右2）、圓山飯店董事長葉菊蘭（前右3）、神腦董事長余政憲（前右）等人都出席支持。（幸福綠光出版社提供）中央社記者林巧璉傳真 114年3月22日
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