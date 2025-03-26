朱立倫強調反共反台獨 指總統實行綠色麥卡錫主義

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（中央社記者劉冠廷台北26日電）國民黨主席朱立倫今天表示，總統賴清德正在進行「台獨三部曲」，走「綠色麥卡錫主義」，並假借反共之名，行戒嚴之實；他也強調反對共產專政，反對台獨勢力是國民黨一貫堅持的立場，並呼籲大家站出來，讓民進黨的台獨陰謀無法得逞。

朱立倫今天下午在國民黨中常會上指出，最近大家都感受到台灣充滿肅殺氛圍，賴總統的台獨三部曲，第一步是集權集錢，司法銀彈備好滿滿；第二步全台大罷免，肅清異己，要一黨獨大；第三則是推出「賴17條」國安條例，搞思想戒嚴、言論管制。

朱立倫認為，司法已被武器化，就像全台灣各地的便利商店一樣，隨時在待命，不管是宜蘭縣、新竹縣、新竹市、台南市再到花蓮縣各地，從黨內政敵，再到在野黨主席，司法配合政治鬥爭，唯賴命是從。

朱立倫提到，中選會也已工具化，球員兼裁判，罷綠連署名單要一補再補，審核一拖再拖，並等待指示，就是要讓罷藍與罷綠脫鉤處理，進行政治操作，以殲滅在野黨，一黨獨大，「賴17條」雖然號稱國安，其實只是為了「黨安」，卻讓全民不安，假國安之名，行戒嚴之實，風聲鶴唳肅清政敵。

朱立倫也提到，很多學者都提出今天的台灣是「不自由的民主」，賴總統為了台獨，在台灣實行「綠色麥卡錫主義」，為了台獨不顧民眾安全與台灣的民主，不顧人民期待兩岸和平，就只為了成就台獨萬歲、台灣獨立，並成為台灣國父的使命，這是非常嚴峻的事實。

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朱立倫強調，堅定反對共產主義、反對台獨、反對共產專政、反對台獨勢力是國民黨一貫堅持的立場，任何傷害中華民國、傷害全民的，絕對不能接受。

朱立倫說明，國民黨是最愛台灣與中華民國的政黨，反觀民進黨反共，是披著羊皮的狼、掛羊頭賣狗肉，走「綠色麥卡錫主義」，但兩岸和平才符合民眾期待。也呼籲全黨都要動起來，參與各地的問政說明會，大家要有危機意識，站出來捍衛國民黨立委，才能讓民進黨的台獨陰謀無法得逞。（編輯：張若瑤、林興盟）1140326