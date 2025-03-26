林右昌：全台遍地開花辦300場人民是頭家政策宣講

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北26日電）民進黨秘書長林右昌今天宣布啟動第二階段「人民是頭家」政策宣講會，他說，將比照去年「反濫權護民主」的宣講方式，將在4月底前，在全台遍地開花、深入基層，舉辦300場「人民是頭家」基層政策宣講。

民進黨先前已宣布啟動8場「人民是頭家」政策宣講會，目前舉行了4場。

林右昌今天在民進黨中常會會後記者會表示，民眾對政策宣講會反應非常熱烈，例如，花蓮場有超過4000名花蓮鄉親共同參與，非常難得。新竹場將調整到4月12日，台北場調整到4月13日。

林右昌表示，持續啟動第二階段宣講，比照去年「反濫權護民主」的宣講方式，將在4月30日以前，用一個月的時間，遍地開花、擴大舉辦300場深入基層的政策宣講。

林右昌表示，第二階段的場次會更全面性，大約是200人到500人的規模，會因地制宜、協調適當講者宣講。

至於為何是300場宣講，林右昌說明，因為民進黨在全國有276位縣市議員，以此數字做相關規劃，去年反濫權顧民主宣講的反應同樣熱烈，也是以地方縣市議員為舉辦主體。

媒體詢問，兼任民進黨主席的總統賴清德是否會出席宣講。林右昌表示，政策宣講會深入基層而且遍地開花，不會規劃黨主席宣講。

另外，林右昌說，最近看到國民黨在地方上各種干擾、暴力、襲擾，層出不窮、甚至變本加厲，所以下鄉宣講的同時，中央跟地方黨部也要維護罷團個人與團體人身安全不受侵擾，中央與地方黨部要成立問題解決應對小組，協助公民團體即時解決碰到的困難與問題。

先前傳出民進黨中央要求民進黨議員負擔連署書責任額，全力協助民團。林右昌說，黨中央並未發任何書面或公文指示罷免連署額度，但樂見各縣市黨公職積極支援協助公民團體發起的自主性活動，做公民團體最堅實後盾。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他表示，一些公民團體跟黨公職在連署書標準上不那麼一致，但這不是問題，會積極訓練志工，把收到的連署書整理後轉送公民團體。

至於傳出部分罷團跟民進黨中央腳步不一，林右昌認為，這是有人刻意要見縫插針，罷免是公民發動自主行動，公民是主體，民進黨一直以來就是尊重公民團體，會全力守護民團的權益。（編輯：翟思嘉）1140326