國安會：防衛韌性實地演練具3個第一、3大特色

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北27日電）全社會防衛韌性委員會今天在台南進行首次實地演練，國安會副秘書長劉得金表示，這次演練達到扣合全韌政策、擴充急救醫療、區域複合演練等3個全國第一，並具有展現可恃民力調度、整合鄰近縣市資源、動員社區防災協作等3特色。

總統府全社會防衛韌性委員會今天在台南進行首次實地演練，演練結束後，隨即召開全社會防衛韌性委員會第3次會議。

劉得金向委員會報告實地演練觀察成果時指出，透過實地演練方式，驗證地方政府與中央部會等單位的災害應變能力，發現問題並提出解決方案。

劉得金指出，這次演練有兩個構想，第一、遭遇大規模天然災害，驗證災區居民疏散避難、收容安置，以及物資調度與運用；第二、關鍵基礎設施遇事故，事故導致現場大量傷病患待應處及民眾恐慌，驗證相關單位應處能量及作為。目的是吸納台南市政府演練所發掘問題及經驗，作為後續「城鎮韌性演習」精進參考。

劉得金說，台南市政府配合全社會防衛韌性委員會實地演練，呈現3個第一與3個特色，包括，全國第一個扣合全韌政策、全國第一次擴充急救醫療、全國第一場區域複合演練；展現可恃民力調度、整合鄰近縣市資源、動員社區防災協作等3個特色。

至於推演成果，劉得金指出，路線A的南區沿海地區大規模疏散撤離至避難收容所南寧高中場次，優點包括，防災告警系統（CBS）建置完善，適時以中文、英文發送告警訊息；收容避難處所規劃完善；區級災害應變中心啟動，串聯政府與民間運作。

路線B的關鍵基礎建設爆炸演練從安平港撤至育平廣場，劉得金說，具備即時調度資源能力，台南市政府「救急救難一站通」概念有利後續追蹤，平日演練有助應對真實災難，前進外科小組（FRSD）裝置具有重大參考價值。

至於問題部分，劉得金表示，演練彰顯出可恃民力調度的重要性，像是南寧高中的物資集散場分配作業程序過於費時耗力，急救站醫療處置未動員替代役備役醫療役，且收容處所採人工登記難以應付大量災民湧入，而台南市府第一時間即澄清假訊息，但未見後續作為，面對複合式災難時，因人力資源寶貴更應妥慎運用。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，劉得金指出，台南市「救急救難一站通」是很好的概念，但有效運作前提，包括建立通信韌性，搭配機動通信中繼車共同作業，數位資料雲端備份，整合至災害防救資訊系統（EMIC），以及推廣至各縣市救護單位及醫療機構。

劉得金也說，並非每個大型醫療醫院都具備寬闊的停車場空間，建議擴充急救醫療場所時，各功能性的小型分區類型、大小內涵應不同；且從新聞報導曾看到，俄烏戰爭時有就地掩埋大量屍體的鏡頭，但在台灣絕不容許發生同樣情況，屍體的存放、發還等作業，還有很多細節待探討。（編輯：林克倫、林興盟）1140327

全社會防衛韌性委員會實地演練27日在台南市舉行，擴充急救醫療場所開設於育平郵局對面廣場，現場設有前進外科小組作業區，醫護人員在帳篷內進行模擬重傷患者的手術。中央社記者鄭清元攝 114年3月27日