藍營高雄說明會指治國無能 綠營反批惡刪總預算

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（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）國民黨今晚在高雄市舉辦政策說明會並呼籲反罷免，批評民進黨「選輸就翻臉」，治國無能，只能大罷免當遮羞布。民進黨反批國民黨惡修財劃法，還惡刪總預算影響高雄市民生計。

國民黨高雄市黨部今天晚上在鳳山區五甲龍成宮舉行「守護民主，人民作主，還錢於民」政策說明會，國民黨立委柯志恩、謝龍介、民眾黨立委黃國昌及多名國民黨高雄市議員等人出席，並輪番上台宣講。

黃國昌表示，立法院給了民進黨政府史上最高的新台幣2兆9000多億元預算，「民進黨政府還說錢不夠花、沒法施政，大家聽得下去嗎」？他無法容忍民進黨把台灣搞成專制獨裁，「曾幾何時，民進黨變成過去自己最討厭的模樣」？

國民黨前立委鄭麗文痛批民進黨用司法壓迫人民、恐嚇在野黨，南檢、花檢重兵搜索、聲押，就是想造成寒蟬效應，想在發動大罷免時，讓人不敢出來講話。她並批民進黨居然要恢復軍事審判，忘記過去前輩用血淚青春捍衛民主。

謝龍介則指民進黨「選輸就翻臉」、「靠40%選票當選總統，怎麼不重選？難道都要選到民進黨贏才是民主」？民進黨政府拿人民錢補貼台電3000億元，還多次漲價；給民進黨政府將近3兆元預算，「還說沒辦法做，是不是該下台」？

被外界視為有機會代表國民黨參選高雄市長的柯志恩說，政府預算歷年最高，卻說無法做事，有些預算只有凍結、沒有刪除，送來就解凍，民進黨卻不要，故意留著當大罷免「相罵本」，把政黨利益放在人民利益之上。

柯志恩強調自己一定會跟民眾站在一起，「我一定死守高雄，誰都趕不走我」。台灣應該多元包容，用平和態度建設美麗寶島，呼籲人民給國民黨機會，一起挺台灣、顧高雄。

民進黨29日也將在高雄三民公園舉辦政策宣講活動，高雄市議會民進黨黨團與民進黨高雄市黨部共同邀請市民參加。

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民進黨高雄市黨部主委黃文益說，29日宣講陣容非常堅強，要讓全高雄市民理解藍白惡刪預算對高雄衝擊。期盼宣講不只遍地開花、還能結果，改變立法院型態。

民進黨高雄市議會黨團幹事長鄭孟洳表示，國民黨沒辦法在高雄執政，卻決定了高雄資源分配，並「惡修財劃法摧毀高雄，還惡刪總預算，影響高雄市民生計」，盼市民站出來捍衛高雄建設與市政榮光。（編輯：黃名璽）1140327