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佛蒙特州眾議會挺台 美對台政策非依聯大2758決議

2025/3/29 10:01（3/29 10:11 更新）
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美國佛蒙特州眾議會27日無異議通過友台決議案，駐波士頓辦事處長廖朝宏出席議會，見證決議案通過並獲全體議員鼓掌歡迎。（駐波士頓辦事處提供）中央社記者張欣瑜聖荷西傳真 114年3月29日
美國佛蒙特州眾議會27日無異議通過友台決議案，駐波士頓辦事處長廖朝宏出席議會，見證決議案通過並獲全體議員鼓掌歡迎。（駐波士頓辦事處提供）中央社記者張欣瑜聖荷西傳真 114年3月29日
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（中央社記者張欣瑜舊金山28日專電）美國佛蒙特州眾議會27日無異議通過友台決議案，支持台美洽簽避免雙重課稅協定及台灣國際參與；決議文中指出，美國對台政策是基於1979年台灣關係法，而非1971年聯合國大會第2758號決議。

駐波士頓辦事處發布新聞稿指出，佛蒙特州眾議會150位眾議員27日全體通過友台決議案。決議案指出，2024年，台灣是佛蒙特州第2大出口國，支持台美洽簽避免雙重課稅協定（ADTA），將進一步提升雙方經貿往來。

決議案也寫道，支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）及聯合國氣候變遷綱要公約（UNFCCC）等國際組織與公約。

此外，決議文指出，美國對台政策是基於1979年台灣關係法，而非1971年聯合國大會第2758號決議，並強調依據台灣關係法，台灣人民應持續擁有在國際金融機構及其他國際組織中的會員資格。

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駐波士頓辦事處長廖朝宏出席議會，見證決議案通過並獲全體議員鼓掌歡迎。

廖朝宏此行也拜會了佛蒙特州副州長羅傑斯（John Rodgers）、代理參議長巴魯斯（Philip Baruth）、眾議會商業委員會及多位議會領袖，雙方就如何持續提昇教育、經貿及文化等領域之交流交換意見。（編輯：唐佩君）1140329

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