佛蒙特州眾議會挺台 美對台政策非依聯大2758決議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張欣瑜舊金山28日專電）美國佛蒙特州眾議會27日無異議通過友台決議案，支持台美洽簽避免雙重課稅協定及台灣國際參與；決議文中指出，美國對台政策是基於1979年台灣關係法，而非1971年聯合國大會第2758號決議。

駐波士頓辦事處發布新聞稿指出，佛蒙特州眾議會150位眾議員27日全體通過友台決議案。決議案指出，2024年，台灣是佛蒙特州第2大出口國，支持台美洽簽避免雙重課稅協定（ADTA），將進一步提升雙方經貿往來。

決議案也寫道，支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）及聯合國氣候變遷綱要公約（UNFCCC）等國際組織與公約。

此外，決議文指出，美國對台政策是基於1979年台灣關係法，而非1971年聯合國大會第2758號決議，並強調依據台灣關係法，台灣人民應持續擁有在國際金融機構及其他國際組織中的會員資格。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

駐波士頓辦事處長廖朝宏出席議會，見證決議案通過並獲全體議員鼓掌歡迎。

廖朝宏此行也拜會了佛蒙特州副州長羅傑斯（John Rodgers）、代理參議長巴魯斯（Philip Baruth）、眾議會商業委員會及多位議會領袖，雙方就如何持續提昇教育、經貿及文化等領域之交流交換意見。（編輯：唐佩君）1140329