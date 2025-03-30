罷團辦宣講 綠委沈伯洋籲自由靠爭取

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（中央社記者吳哲豪彰化30日電）罷免立委公民團體今天下午在彰化舉辦反共保台大團結聯合大會，民進黨立委沈伯洋說，自由從來不會從天下掉下來，而是要靠自己爭取，呼籲民眾踴躍參與罷免連署。

發起彰化縣第三選區罷免國民黨籍立法委員謝衣鳯的公民團體，今天在彰化溪湖鎮奉天宮舉辦反共保台大團結聯合大會，民主進步黨籍立法委員沈伯洋、前彰化縣長魏明谷等人與會。

記者嘗試聯絡謝衣鳯，但謝衣鳯手機關機，到截稿前無法取得回應；而先前罷免團體通過第一階段連署時，謝衣鳯曾指出，這種為罷免而罷免的活動，沒有正當性。

沈伯洋在活動中指出，罷免不是仇恨動員，真正在進行仇恨動員的是國民黨和民眾黨，他才剛從政不到1年，但走在路上常有人罵他，被罵的原因就是國民黨和民眾黨不斷煽起仇恨。

沈伯洋指出，國民黨和民眾黨在立法院先擴張國會權力，然後提高罷免門檻，當民眾希望政府做一些事情擋下國民黨和民眾黨，他們緊接著刪除政府預算。

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沈伯洋說，大家可以看看現在的香港，民主政黨已經解散，民眾只要在網路上散布有關六四天安門的消息就會「被消失」，這樣的未來不是台灣想要的未來；而自由從來不會從天下掉下來，要靠自己爭取，呼籲在場民眾踴躍參與罷免連署，「台灣要靠大家來拯救」。

發起彰化縣第三選區罷免活動的公民團體說明，第二階段罷免連署書約需2萬8000份，不過他們希望能衝到4萬份，以實際行動守護台灣民主自由，遏止國民黨與民眾黨在立法院的惡行，確保國家安全。（編輯：黃名璽）1140330