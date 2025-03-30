民進黨人民是頭家板橋宣講 立委：新北是罷免決戰區

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（中央社記者王鴻國新北30日電）民進黨「人民是頭家」新北場宣講活動，吳崢和吳思瑤等人指出，新北是罷免決戰區、關鍵點。但國民黨是惡罷，專挑表現最好的立委來罷免，是沒道理及沒天良作法。

民進黨「人民是頭家」新北場宣講活動今天在板橋第二運動場舉辦，吸引上萬人冒雨參與，由黨發言人吳崢、黨籍立委吳思瑤主持並呼籲，新北市是決戰區、關鍵點，一起來連署，因為罷免國民黨就是罷免傅崐萁（立委），大罷免是罷免不適任的立委，但國民黨是惡罷，專挑表現最好的立委來罷，是沒道理及沒天良作法。

民進黨新北市立委也輪流上台發言，首先，立委林淑芬表示，立法院多發了記者證，可能從2樓記者席丟石頭等危險東西，危及立委開會的人身安全，甚至有幫派就在立法院餐廳開會，藍白還在晚上進行無效開會及通過無效的公投案。

她表示，藍白已不是行使立法權對行政權的監督，而是中共透過在立法院代理人，在台灣進行灰色地帶的戰爭。亂刪預算是要製造更多民怨，有利奪權後向中共靠攏，因此，一定要大罷免大成功。

立委李坤城表示，國民2黨通過很多危及台灣主權的擴權法案，還好憲法法庭說違憲，但總預算刪很多，讓陪產檢津貼也受到影響，還有租金補貼及育兒津貼都可能受到影響，甚至國家安全預算也被凍結，只有罷免成功，才能讓這些立委下架。

立委吳秉叡表示，這次總統選舉贏了行政權，但國會卻因藍白多數優勢來反對台灣，成了結合境外敵對勢力的「背骨」，因此，要保護台灣的民主就只剩下一招，就是罷免國民黨立委。

立委蘇巧慧說，今天又濕又冷，但是還是有萬人在此，希望想知道國家的困難在哪裡及能做些什麼，但國會短短1年內，藍白全力摧毀台灣，一上任就奪權、擴權，亂修亂改法案，再來是搶錢。

她表示，藍白財政收支劃分法修法要搶中央新台幣3700多億元卻沒有配套，成了財政收支亂劃法，讓新北從6都人均預算最少成了全國最少，因此，希望留下好立委，刪掉壞立委，讓國家能繼續向前走。

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立委張宏陸表示，罷免為台灣未來更好，從野百合、太陽花到青鳥等運動，就是要把台灣顧好，希望所有台灣人這次都要站出來，支持大罷免。

民進黨立委吳琪銘表示，大家冒雨在此就是要為了台灣能更好，台灣在醫療、治安及經濟都傲視國際，有著亮眼表現，但今年因藍白擴權及預算亂刪最悲哀，因此，台灣不能走回頭路，為了大家的未來，一定要大罷免大成功。（編輯：李錫璋）1140330

民進黨「人民是頭家」政策宣講會30日在板橋第二運動場舉行，吸引上萬人冒雨參與。中央社記者王鴻國攝 114年3月30日

民進黨「人民是頭家」政策宣講會前進新北，30日下午在板橋第二運動場舉行，現場支持者高舉「大罷免、大成宮」旗幟力挺。中央社記者王騰毅攝 114年3月30日

民進黨「人民是頭家」政策宣講會新北場30日下午在板橋第二運動場登場，現場有支持者高舉自製標語牌，傳達力挺罷免行動的立場。中央社記者王騰毅攝 114年3月30日