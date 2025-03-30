雲林宣講 王義川籲罷免造成台灣亂象的立委

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（中央社記者黃國芳雲林縣30日電）雲林罷免國民黨籍立委丁學忠第二階段連署突破萬件，「雲林拔釘」罷免團隊今天舉辦大型宣講會；民進黨立委王義川呼籲大家站出來連署，「罷免造成台灣亂象的立委」。

國民黨立委丁學忠服務處回應指出，在北港運動公園舉辦的罷免宣講是公民的選舉權和罷免權，予以尊重。希望這個宣講不要把仇恨值帶來雲林，「請大家來雲林感受熱情，並品嚐雲林的美食」。

「雲林拔釘」罷免團隊表示，已收到超過1萬份連署書，為激勵雲林鄉親持續挺進3萬5000份收件目標，團隊今天舉辦「反共護台、雲林同行」宣講會，邀請民進黨立委劉建國、王義川，及總統府資政李茂盛與沈國榮等人共同響應罷免行動。

主辦單位表示，今天宣講會原先邀請前聯電董事長曹興誠到場，今天上午接獲消息，曹興誠因身體不適無法南下雲林，則邀請立委王義川緊急接下宣講任務。

王義川致詞指出，「雲林拔釘」罷免丁學忠團隊在當地擺攤，面對當地人過度的關切壓力大，不過，雲林外地打拚的鄉親多，在外地也可以連署，大家一張一張連署一定會達標。

他表示，國民黨立委在立法院的作為，主要是要讓台灣亂，造成人心不安，並影響台灣競爭力；讓台灣發生亂象，就是中國大陸最大的陰謀。國民黨立委就連教育部要改善偏遠學校設施的預算都刪除，他們上午由教育部官員陪同視察學校並發新聞改善設施，下午回立法院卻要刪除教育部預算，「這種立委一定罷免」。

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劉建國表示，大家在此參加「反共護台、雲林同行」宣講會，主要關心國會趕快恢復正常，不然會影響國家的發展，因此，大家一定要站出來連署；國民黨立委大幅刪減行政院總預算，不僅不合情、不合理更不合法，且預算還刪減過頭，大家這次一定要讓亂刪預算的立委趕快下台。

劉建國指出，自己很佩服罷免公民團體面對外在環境的不友善仍挺身而出，目前進入罷免第二階段，將面臨比第一階段更大的挑戰，「拜託鄉親更要勇敢站出來支持」。（編輯：黃名璽）1140330