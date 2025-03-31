劉世芳指預算凍刪將影響租金補貼 國民黨：公然造謠

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（中央社記者劉冠廷台北31日電）國民黨立法院黨團書記長王鴻薇今天說，內政部長劉世芳稱租金補貼預算共新台幣300多億元，但有200億元被凍結，是公然造謠。國民黨團首席副書記長羅智強提醒，現已進入選舉罷免期間，造謠可能涉及意圖使人不當選，或意圖使人罷免的刑事犯罪問題。

劉世芳稍早受訪時說，國土管理業務編列新台幣414億元預算，原本租金補貼50萬戶，但今年暴增到75萬戶，不管遭刪或凍結10%，一定會影響年底租補預算支付，「有沒有說謊，請大家去確認」。

國民黨立法院黨團今天召開記者會，王鴻薇表示，行政院的文武百官下鄉宣講，一再被抓包針對總預算的說明在造謠，像是劉世芳宣講時，再度將早已被澄清的謠言，繼續造謠；劉世芳宣講時表示全台有75萬戶要申請租金補貼，共新台幣300多億元，但有200億元被凍結，並表示租金補貼能不能順利發放，情況堪憂。

王鴻薇強調，劉世芳公然造謠，這謠言已被澄清，到底是不懂還是故意一再的造謠，請劉世芳說明被凍結的200億元預算在哪。劉世芳解釋是國土署的資料，但事實上國土署在2月17日發布的新聞資料非常清楚，也就是114年度的預算是414.67億元，用於中央擴大租金補貼的專案是300億元，目前遭立法院凍結41.47億元。

王鴻薇也說，行政院各部會針對預算被凍結的部分，都可以向立法院提出解凍申請，但到28日下班前，各部會沒有將今年度的解凍案送進立法院，請問有時間跑到各地宣講說沒錢用，卻沒時間提出解凍案，是否只是要造謠，不是真正的要預算。

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羅智強指出，國土署114年編列400億元撥補住宅基金，用於社會住宅與住宅補貼，比113年的200億元足足增加一倍，立法院表決通過的提案，是排除掉撥補住宅基金的400億元後，其餘的減列1.46億元，凍結41億元，即便是這樣，預算仍綽綽有餘。

羅智強說，他要鄭重警告劉世芳，現在已進入選舉罷免期間，造謠可能涉及意圖使人不當選，或意圖使人罷免的刑事犯罪問題。（編輯：蘇龍麒、林興盟）1140331