美開徵對等關稅 藍籲賴總統說明、卓榮泰至立院報告

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（中央社記者王承中台北3日電）美國總統川普宣布實施對等關稅，行政院表示高度遺憾。國民黨主席朱立倫指出，總統賴清德必須立即向全國人民與產業界清楚說明，政府接下來的應對策略為何。國民黨團強調，行政院長卓榮泰等相關部會首長，必須在最短時間內到立法院進行專案報告，給全民一個說法。

美國總統川普宣布實施對等關稅，對台灣開徵32%關稅。行政院今天表示，這項稅率強烈不合理，並未實際反映台美經貿實際狀況，政院感到高度遺憾，行政院長卓榮泰已經指示與美國嚴正交涉。

國民黨立法院黨團今天發布新聞稿指出，美國政府正式公告對台「對等關稅政策」高達32%，行政院長居然只回應「高度遺憾」，完全束手無策，毫無因應方案。台積電剛加碼赴美投資1000億元美元，卻換來高居全球第4名，高達32%的高關稅，證明賴政府在台積電赴美投資談判過程中完全沒有任何作為，只能被動因應。

國民黨團提到，台灣完全是以出口為導向的經濟體，此次32%對等關稅將使國內所有跨國、上市櫃企業重傷，中小企業空前重創，但只換來政府一句「嚴正交涉」。民進黨政府只會口號治國、打壓異己、挑釁對岸掩蓋其執政無能，台灣人民要這樣的政府何用。

國民黨團強調，卓榮泰、經濟部長郭智輝、外交部長林佳龍等人，必須在最短時間內，到立法院進行專案報告，給全民一個說法。

此外，朱立倫也在臉書發文質疑，賴政府聲稱「史上最好的對美關係」，卻無法延續或複製以往的務實專業做法。台積電在美投資規模達1650億美元，台灣也大量購買美國天然氣、軍備，配合美國的經濟與安全利益，但為何最終卻遭遇形同懲罰性的對待。

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朱立倫談及，這次美方32%的對等關稅，反映出民進黨執政下的台美經貿關係已出現嚴重溝通障礙。面對美國高關稅施壓，台灣各項產業競爭力勢必受到影響。特別是日韓與台灣產業接近，但均較台灣的關稅為低，是否可能造成轉單或產業外移效應，「賴政府有應對了嗎？」

朱立倫表示，面對潛在的企業出走、勞動市場緊縮、經濟衰退風險，他要嚴肅呼籲賴總統，必須立即向全國人民與產業界清楚說明，政府接下來的應對策略為何。（編輯：林克倫、張若瑤）1140403