共諜案現退役軍人占6成 顧立雄：無論階級揭秘查核

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（中央社記者陳俊華台北8日電）國安局指2020年至今共諜案起訴159人，現退役軍人占6成。國防部長顧立雄今天表示，共諜滲透無所不在，但有8成7共諜案是由官兵檢舉而查獲，將著重無論階級的揭秘查核後，才能接觸機密資料。

國安局指出，統計2020年至今共諜案起訴人數合計159人，其中現役及退役軍人合計95人，占比60%，95人當中軍官為46人、士官27人、士兵22人，鎖定人員已不侷限於高階軍官，凸顯中共對台滲透手法更趨多元、全面。

立法院今天繼續進行施政總質詢，顧立雄會前受訪時表示，共諜的滲透確實無所不在，他們運用所有手段獲取所需的情報資料，國軍當然是他們的重點項目之一；不過國軍進行保防教育，幾乎有8成7的共諜案是由官兵檢舉而查獲。

顧立雄說明，國防部也會進行安全查核，其中現在要著重在揭秘查核，無論階級都要完成相關查核後，才能接觸一定程度的機密資料。

國安局報告也指中共灰色地帶襲擾增加。顧立雄提到，國安局、國防部都是國安團隊一部分，會密切合作就整個灰色地帶侵擾，利用所有聯合情監偵手段、情資交換，進行嚴密監控。

顧立雄解釋，會根據不同灰色地帶襲擾程度，進行相關因應，並已制定應處規則，如果有需要會進行「立即備戰操演」加以因應，充分回應灰色地帶襲擾，讓民眾安心。

另外，總統賴清德6日表示，因應美國對等關稅政策，將透過談判，全力爭取改善對等關稅，擴大對美採購以降低貿易逆差，行政院已經完成盤點對農、工、石油、天然氣等產品的大量採購計畫，國防部也已經提出軍事採購清單，各項採購都會積極進行。

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顧立雄談及，在完全建案、獲賦預算前，不會對外透露詳細項目，都是依實際作戰需要、面臨四個重要面向，進行向美軍購、商購或是國內委製。四大面向最優先的是不對稱關鍵戰力的建構，再來是防衛作戰的韌性、後備戰力的提升、厚植應處灰色地帶的能量，會跟美方充分溝通，符合防衛作戰實際需要。

顧立雄強調，賴總統已對外說明，希望國防預算達到占GDP3%，就「人員維持、作業維持、軍事投資」這三大部分，軍事投資有軍購、商購、國內委製，面臨敵情嚴峻的時候，若能獲較多預算，軍事投資就會成長。（編輯：張若瑤）1140408