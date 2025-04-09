國都中心板橋5社宅建案4落後 張宏陸：何不解約

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（中央社記者王鴻國新北9日電）立法院內政委員會今天到板橋視察國家住宅及都市更新中心5社宅建案進度，竟有4建案嚴重落後逾30%，召委張宏陸直呼誇張，質疑為何不依程序解約。國都中心說，已督導趕工。

立法院內委會今天上午來到國家住宅及都市更新中心位板橋「光環安居」社宅建案，視察新北社宅的興建進度，除民進黨立委張宏陸外，還有國民黨立委葉元之、民眾黨立委麥玉珍等人與會，紛紛關切制震及提供公益及里民活動空間的規劃。

國都中心簡報時說明，除了「光環安居」建案進度有些微超前，其他4個建案都落後，分別是「稚匯好室」落後31.8%、「懷石好室」落後34.4%、「玫瑰好室」落後36.4%、「江翠好室」落後33.4%。

張宏陸表示，全國社宅建案多有進度落後情形，因此，內委會才會排此考察行程，但沒想到板橋的個案這麼誇張，「比我們了解的還嚴重，都是落後30%以上」，他詢問這是否已達到解約的程度了；國都中心官員答說，已有達到。

官員表示，有的營造廠在工班協調能力上比較差，甚至送圖審都會落後，甚至還有更差的營造廠，連工班都調不來，只好由國都中心來調工班。因此，對於進度落後的建案，除了予以「停止計價」處分外，每週也都召開趕工會議。

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張宏陸表示，工程為何可以落後這麼多，就是國都中心不照程序解約，若喊要解約，營造廠才會怕，而國都中心不作為，就是因為建案花的是人民納稅錢，而不是自家的錢，若是私人建案，早就換人做了。

內政部次長董建宏表示，針對相關的工程進度落後，會做一個全盤的檢討，會派人到現場盯工，確實掌握進度，最重要的是進度只要落後10%，就應該要趕快回報及處理，不能等到落後20%、30%才來處理。（編輯：李淑華）1140409

立法院內政委員會到板橋視察國都中心5社宅建案進度，國都中心說明，除了「光環安居」(圖)建案進度有些微超前，其他4個建案都落後。中央社記者王鴻國攝 114年4月9日