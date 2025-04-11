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警察人事條例修法覆議未果 政院：審慎評估下一步

2025/4/11 15:17
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（中央社記者賴于榛台北11日電）立法院會今天否決行政院所提的「警察人員人事條例」覆議案，政院表示，將進一步徵詢學者專家意見，綜合審慎評估下一步，也遺憾立法院再次破壞憲政慣例，未邀請行政院長卓榮泰說明覆議案即行表決。

立法院會1月三讀修正通過警察人員人事條例部分條文，明定警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員的每月退休所得，其替代率應依退休人員審定的退休年資，任職滿15年者，替代率為43.25%，最高增至36年，為80%。行政院日前認為修法窒礙難行，向立法院提出覆議案，但在今天遭到否決。

行政院發言人李慧芝今天透過媒體群組表示，依照去年行政院與朝野各黨團所形成的共識，立法院通過大幅增加政府歲出預算的法案前，應該要依照憲法第70條的精神、預算法第91條以及財政紀律法第5條規定，立法院須先指名預算來源、徵詢行政院意見並協調可行性財源。

李慧芝說，但此次修正「警察人員人事條例」大幅增加中央政府財政負擔，不僅未與行政院商議，也讓警消人員與一般公務人員之間形成不公平的現象，還有中央與地方經費負擔不公平，以及法規適用人員屬性混淆等現象。

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對於覆議遭否決的結果，李慧芝表示，行政院在接獲立法院正式通知後，將就所蒐集的相關資訊，進一步徵詢學者專家意見，綜合審慎評估下一步的作為。

她也說，警察人員人事條例覆議案並未邀請卓榮泰說明，便行表決，已是立法院第3度如此，再度破壞憲政慣例。（編輯：翟思嘉）1140411

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