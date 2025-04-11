列美第一波談判 林佳龍：窗口已建立盼90天內完成

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（中央社記者林敬殷台北11日電）因應美國實施對等關稅，總統賴清德今天到台中與機械器具業者座談時表示，台灣在第一批的談判名單內。外交部長林佳龍下午表示，台灣跟美方溝通很順暢，也持續在安排談判。目前談判窗口已建立，希望90天內完成談判。

立法院今天下午邀請行政院長卓榮泰就美國關稅政策因應作為進行專案報告並備質詢，林佳龍會前受訪時做上述表示。

對於媒體詢問若列為第一波談判名單，何時可以與美方談。林佳龍說，政府跟美方溝通很順暢，也持續在安排關稅談判，目前不管議題的內容，或談判的窗口，都有建立。

媒體追問，立委質疑透過美國貿易談判代表署程序可能會很久，林佳龍說，台灣都跟美方做很好的溝通，美方會用最有效率的方式，也會把台灣列為在第一波的名單，優先進行正式的談判。

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至於是否有可能在1個月內完成談判，林佳龍說，當然希望90天內完成談判工作，達成對台美都可以接受的關稅及相關經貿合作的共識。

此外，對於賴總統提及台灣列為第一波談判名單，是否已規劃出發日期，身兼經貿辦公室總談判代表的行政院政務委員楊珍妮受訪時表示，現在沒有確切時間。（編輯：翟思嘉）1140411