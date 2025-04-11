藍委提修離島建設條例 卓榮泰：若涉洗產地全力防堵

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（中央社記者林敬殷台北11日電）國民黨立委陳玉珍提案修正離島建設條例，遭民進黨立委質疑公然替中國洗產地。行政院長卓榮泰今天表示，在這次對等關稅議題中，美國很在意違規轉運，若未來修法涉及洗產地，一定要全力防堵。

立法院下午邀請卓榮泰就美國關稅政策因應作為進行專案報告並備質詢。

陳玉珍日前針對「離島建設條例」第18條之1的第6項提出修正草案，明定大陸地區人民、法人、團體、機構、資金、物品、商品、勞務及服務，進出離島自由貿易示範區，相關辦法由事業主管機關擬定；並於說明欄第7點述明，為便利「並適度鬆綁相關規定」。

民進黨立委吳思瑤質詢時問道，陳玉珍近日提案的離島建設條例修正條文草案，「是不是公然替中國洗產地？」「支持這種賣台毀國的條例撤案嗎？」

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卓榮泰表示，依照過去在野黨立委提出的離島建設條例草案的內容，會讓中資進到離島，進行重大建設，這是萬萬使不得，一定要嚴防，若未來涉及洗產地，這又是在這次對等關稅中，美國很在意的違規轉運，一定要全力防堵。

卓榮泰說，站在行政院立場，願意支持在立法院大家極力力爭，為保障國家安全、經濟安全來做努力。（編輯：楊凱翔）1140411