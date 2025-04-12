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中共41機艦台海周邊活動 國軍嚴密監控

2025/4/12 09:54
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（中央社記者吳書緯台北12日電）國防部今天表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機34架次，其中19架次逾越海峽中線進入北、中、西南及東部空域，並偵獲共艦7艘，總計中共41機艦持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

國防部昨天指出，自昨天上午10時23分起，陸續偵獲中共各型主、輔戰機及無人機計21架次出海活動，其中12架次逾越海峽中線及其延伸線，進入台灣北、中、西南及東部空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。

根據國防部今天公布的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午8時25分至昨天下午5時30分，在台灣海峽空域偵獲中共26架次主、輔戰機及無人機，其中12架次逾越中線。

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國軍於昨天上午6時至昨天下午2時55分，於台灣北部空域偵獲中共8架次主、輔戰機及無人機，其中7架次共機進入台灣防空識別區（ADIZ）內的台灣北部空域及東部空域，進入東部空域的共機飛行航跡延伸至台灣防空識別區的東南邊界。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。（編輯：翟思嘉）1140412

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