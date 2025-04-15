監院指政院處置性騷案釀二度傷害 應檢討改進

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（中央社記者高華謙、賴于榛台北15日電）監察院今天說，行政院災害防救辦公室前主任吳武泰性騷擾女下屬，女下屬提出申訴後考績被打乙等，且推動業務被孤立，造成被害人二度傷害，行政院處理過程顯有不當，宜檢討改善。

政院人士表示，行政院於知悉本案情事後，已在第一時間依法進行調查並予以懲處、調職，對於監察院的認定與懲戒處分，政院予以尊重。

吳武泰先前已因多次接受受評單位飲宴招待與續攤、涉足不妥當場所及酒後言行失檢，且性騷擾下屬，而遭監察院彈劾，並移送懲戒法院。

監委王幼玲、趙永清、鴻義章今天再提出調查報告表示，甲女、乙女在民國112年9月對吳武泰提出性騷擾申訴後，單位部分人員認為被害人小題大作、質疑為何當時沒有拒絕等，讓乙女必須裝設監視設備自保，卻又遭揭露，導致傷害擴大。

監委表示，乙女提出性騷擾申訴後，112年年終考績被新任主管以不符合「工作態度及團隊紀律」為由，評列乙等，隨後又發生乙女工作團隊異動、推動業務被孤立等情形。

監委說，行政院雖有提供被害人心理諮商服務及加強性別平等教育訓練，但未能確保性騷擾被害人在申訴後免受不當對待及不利處分，造成被害人二度傷害，行政院處理過程顯有不當，宜檢討改善。

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監委指出，吳武泰擔任災防辦主任5年期間，多次接受災害防救受評單位飲宴招待，甚至前往有女陪侍場所；行政院作為災害防救統籌指揮機關，應整肅風紀，並加強政風查察及公務員倫理規範訓練，避免類案再發生。

監委認為，綜合吳武泰諸多違失，事證明確，情節重大，雖已被調離原職，但職等、薪資及主管職務加給依舊，所受懲處已不符比例原則，行政院還反以「112年度綜理災害防救辦公室業務，領導有方」，於112年12月25日予以嘉獎2次，使吳武泰當年年終考績維持乙等，實難達懲處效果，應檢討。（編輯：林興盟）1140415