卓榮泰：台灣不能成為世界貿易秩序重建的破口

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（中央社記者林敬殷台北15日電）違規轉運是台美關稅談判的重要議題，行政院長卓榮泰今天表示，台灣一定要徹底解決違規轉運，不能成為世界貿易秩序重建過程的破口，讓台灣產業在國際失去信任度，政府已完成事前、事中、事後三道防線，要求各部會直接有效執行。

卓榮泰下午繼續率行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢。

立委陳秀寳質詢時表示，美國對等關稅目前談判是樂觀的嗎，有沒以好消息可以讓民眾放心。

卓榮泰說，台灣能列在最優先談判的順序當中，對整個談判團隊的感覺，「士氣是高昂」，備妥的方案可以在最優先時間提出來，但是，第一次接觸只是啟動談判的程序，後續還有雙方談後需要準備的資料，做好下一階段的談判準備。

對於首輪談判，卓榮泰說，總統賴清德說是順利，副總統蕭美琴認為非常正面，他認為非常健康的。

陳秀寳表示，全世界國家受到美國對等關稅政策影響，槍口都一致對外，爭取國家最有利的空間，台灣最特別，在野黨槍口對內，造成談判團隊極大壓力，她也列舉外界關切的主要議題，並詢問政府是否已有相應政策。

卓榮泰指出，整個談判過程，人民沒有辦法完全知道全貌，難免心急，這個他完全理解，政府的難處在於，基於談判的慣例及雙方默契，沒有辦法全部說出，這也是政府的為難，希望給政府多一點耐心和時間。

卓榮泰說，目前談判的主要內容，除了對等關稅、非關稅貿易障礙及出口管制外，還包括違規轉運、洗產地、反傾銷等。

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卓榮泰特別提及違規轉運，他表示，違規轉運在台灣一定要徹底解決，台灣不能成為世界貿易秩序重建過程當中的一個破口，會讓產業在國際上失去信任度，在國內的產業失去安定。

卓榮泰說，事前一定要做好更多的預防工作，事中要嚴格查察進來台灣的產品，事後發現不法，一定嚴懲，事前、事中、事後三道防線，政府已經建立完成，接下來會全面要求各主管部會直接並有效執行。（編輯：林興盟）1140415