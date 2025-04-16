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賴清德：強化全社會防衛韌性 保護民眾生命財產

2025/4/16 16:42
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（中央社記者葉素萍台北16日電）兼任民進黨主席的總統賴清德今天表示，強化全社會防衛韌性是應對未來天災地變，以及極端情境挑戰的核心政策。準備的越充分，就越不畏懼突發的危機，也能更有效的保護全體國人的生命財產安全。

民進黨今天召開中常會，邀請台南市民團協會理事長謝長穎以「從點到面，編織一張庇護網-強化台灣全社會防衛韌性的實踐與挑戰」為題進行專案報告。

賴清德說明，近年台灣民間自主的力量逐漸發展成形，許多民團透過實地訓練，培養民眾的防衛防災以及救護技能，以群體合作方式提升民眾災害應變能力、度過緊急危難時刻、對抗未來可能威脅。

賴清德表示，台灣面臨著天然災害，以及境外敵對勢力意圖破壞台灣民主秩序的威脅。因此，他在總統府成立了全社會防衛韌性委員會，最近一次委員會會議和實地操演就在台南召開，驗證在國軍沒有協助的情境下，政府與民間的跨縣市資源整合、社區災防等民力的協調合作。

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賴清德解釋，城鎮韌性演習也於4月到7月，會在各縣市輪流舉辦，這一系列的演習，主要在驗證地方緊急應變的能力，讓民間社會能在遭遇極端情況下，維持有秩序的運作。

賴清德指出，強化全社會防衛韌性，是應對未來天災地變，以及極端情境挑戰的核心政策。準備的越充分，就越不畏懼突發的危機，也能更有效的保護全體國人的生命財產安全。（編輯：張若瑤）1140416

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