宋建樑戴納粹臂章 朱立倫：反法西斯唾棄納粹

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（中央社記者黃旭昇新北17日電）國民黨青年軍、罷團領銜人宋建樑公開戴納粹符號臂章引起爭議。國民黨主席朱立倫今天受訪說，堅決反對所有法西斯主義，堅決反對、唾棄納粹，反對共產獨裁，任何獨裁都是惡質。

朱立倫與中央黨部團隊今天上午在新北市議會前參加「戰獨裁行動」，多名國民黨籍立委廖先翔、許宇甄、羅明才，市議員陳偉杰、陳儀君、白珮茹等人陪同，以黑布條寫「我是台灣人我反綠、戰獨裁行動」，為昨晚交保的黨工、罷免領銜人等加油、喊口號，並步行至捷運新埔站廣場的罷免連署站，號召民眾參與。

針對宋建樑戴納粹臂章引起爭議，國民黨主席朱立倫昨天一度說，國民黨青年軍戴納粹臂章敬禮是在諷刺民進黨的惡質獨裁，因為民進黨就是綠共。朱立倫今天接受媒體聯訪則表示，（國民黨）態度很清楚，堅決反對所有的法西斯主義，堅決反對、唾棄納粹、也堅決反對共產獨裁。

朱立倫強調，任何的獨裁都是惡質獨裁，唾棄惡質獨裁的立場很堅定，包括以往也有民進黨員做此裝扮的，（國民黨）也是反對，外界也不要斷章取義。

朱立倫致詞時表示，以嚴肅與沉重的心情面對台灣司法最黑暗的一天，司法的不公彰顯台灣民主的墮落，民進黨為了一黨之私發動大罷免，一手舉司法大刀砍向在野黨，假藉「錯、假、偽、抄」只辦藍不辦綠，另一手從中央選舉委員會操控罷免的程序與審核。

朱立倫說，司法對於花蓮、基隆等地罷藍團體的「錯、假、偽、抄」卻沒有偵辦，目的就是要造成寒蟬效應，讓在野黨不敢出聲，讓民進黨獲得全面操控的力量。

朱立倫說，他不但要力挺遭「惡罷」的立委，也呼籲各界發出正義之聲。他們原本沒有要發動罷免綠營立委，但現在只能化悲憤為力量，一步一腳印「以罷止罷、以戰止戰」。

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對於媒體報導、有網路節目披露，花蓮罷團領銜人負責的花蓮兩協會，近年獲得政府標案及獎補助共951.4萬元。朱立倫回應聯訪表示，民進黨豢養公民團體與側翼組織來對付在野黨，這些都是使用國家的錢，此事一定要追查到底。

媒體提問，針對近期檢方偵辦幽靈連署案，是否擔心國民黨中央波及；朱立倫說，民進黨已經無所不用其極，希望全民看清楚，民進黨如何對付在野黨，在各地打壓罷綠團體，將使得罷免行動顯得更辛苦。（編輯：林恕暉）1140417

國民黨主席朱立倫（2排中）17日在新北市議會前，參加「戰獨裁行動」，隨後與隊伍一起步行至罷免連署站。中央社記者黃旭昇新北攝 114年4月17日