對美關稅談判 紐西蘭議員：應看平均消費非貿易總數

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（中央社記者楊堯茹台北17日電）紐西蘭總理提出CPTPP成員國與歐盟成立新聯盟，因應川普對等關稅。紐西蘭議員今天表示，貿易協定須基於公平對待，但每個國家人口不同，代表能夠消費的貨物量也不同，貿易談判須看重每個人的平均消費，而非貿易總數。

紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）10日提議成立新聯盟來對抗全球出口限制，由「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）成員國與歐洲聯盟（EU）成員國組成。歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）與盧克森通話表達歐盟對CPTPP有興趣。

紐西蘭國會「跨黨派台灣友誼小組」（All-Party Parliamentary Group on Taiwan）訪問團下午舉行記者會，由外交部發言人蕭光偉主持，駐紐西蘭代表歐江安也出席與會。

媒體詢問，若CPTPP會員國與歐盟成立新聯盟，是否擔心美國總統川普（Donald Trump）將祭出報復性關稅。

首席團長、國家黨大黨鞭史密斯（Stuart Smith）議員表示，紐西蘭跟川普政府都想要被公平對待，任何協定都應在公平公正的基礎下進行；紐西蘭和台灣都是依賴出口的貿易國家，有些產品在國內生產比較划算，有些則適合在國外生產，都應尊重市場機制。

史密斯特別提到，每個國家人口不同，代表能夠消費的貨物量也不同，紐西蘭有500多萬人，台灣則有2300多萬人，這是貿易談判時必須謹記的一點，應看中每個人的平均消費，而非貿易總數。

被問及中國與台灣申請加入CPTPP，關稅戰是否影響入會審查，史密斯說明，加入區域貿易組織最重要的是要做一個好的貿易夥伴，但坦言，不知道未來會如何發展。

今天是紐西蘭國會「跨黨派台灣友誼小組」訪問團在台最後一天，團員也分享訪台心得。史密斯談及，相隔10年左右再次來到台灣，樂見台灣有許多變化與進步，也很榮幸與賴總統會面。

共同團長、勞工黨尤齊力（Tangi Utikere）資深議員指出，他來台首日就說，這是他首次來台，但絕不會是最後一次，而紐西蘭和台灣同樣四面環海，盟友夥伴至關重要。

數名議員提到台灣美食，第一黨黨鞭暨司法委員會副主席阿巴克爾（Jamie Arbuckle，另譯：艾布可）議員表示，回國將推廣又漂亮又甜的台灣鳳梨，也希望能引進台灣芭樂；國家黨籍請願委員會副主席佛萊明（Greg Fleming，另譯：弗林明）議員分享，這趟吃了9次午、晚宴共96道台灣菜，最喜歡「溪蝦」。

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佛萊明也談及，傾慕台灣追求自由民主的故事跟歷史，這在全球引起共鳴；行動黨籍跨國議會交流特設委員會副主席洛克斯頓（Cameron Luxton）議員表示，第一次離開大洋洲出訪就來到台灣，見到深具韌性、追求自由民主的台灣人，感謝台灣一直擁護這精神；而勞工黨籍懷特（Helen White）議員則對國家人權博物館印象深刻。

洛克斯頓和國家黨籍衛生委員會副主席康貝爾（Hamish Campbell，另譯：坎貝爾）議員皆提及台灣的健保制度，認為這是紐西蘭可學習之處。（編輯：張若瑤）1140417