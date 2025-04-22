加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

稱朱立倫等人「首謀者」劉世芳：集遊法就有寫

2025/4/22 10:27（4/22 11:17 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
18日在北檢外集結的國民黨主席朱立倫（後中）與黨籍立委、台北市議員等人在外呼喊口號表達立場。（中央社檔案照片）
18日在北檢外集結的國民黨主席朱立倫（後中）與黨籍立委、台北市議員等人在外呼喊口號表達立場。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北22日電）北檢偵辦不實連署案，國民黨主席朱立倫等人日前到北檢外抗議，內政部長劉世芳昨天說北市警會先傳喚「首謀者」朱立倫等3人。劉世芳今天指出，集會遊行法第29條中就有「首謀者」這幾個字。

針對朱立倫等人在北檢外抗議，內政部長劉世芳昨天表示，就依集遊法處理，北市警會先傳喚首謀者朱立倫、國民黨立委謝龍介與國民黨發言人楊智伃。媒體報導，謝龍介回應，近來傳內閣將於520改組，劉世芳創下內政部長指揮辦案首例，可能是急於求表現，他就等著劉世芳帶隊來逮捕。

立法院今天繼續進行施政總質詢。劉世芳會前受訪時表示，昨天她不管是對媒體說明或對立委詢答都有提到，她不對個案做任何評估、分析，但是因為有人提到跟法律有關的部分，所以她就把這部分再跟大家說清楚。

劉世芳指出，集會遊行法的主管機關是內政部，第3條提到，主管機關是指遊行、集會所在地的警察分局；如果是指朱立倫到北檢前面去抗議，或做其他的集會活動，主管機關就是台北市中正一分局。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

劉世芳說明，集會遊行法第6條也提到，集會遊行不得在總統府、行政院、司法院、考試院、各級法院及其周邊範圍舉行；第29條明定，集會、遊行經該管主管機關命令解散而不解散，仍繼續舉行經制止而不遵從，「首謀者」處2年以下有期徒刑或拘役，就有「首謀」這幾個字。

劉世芳強調，她不針對個案，而包括檢警調在調查、偵查等過程，完全是依集會遊行法或其他法律規定處理。（編輯：張若瑤）1140422

#楊智伃
#劉世芳
#北檢
#立法院
#朱立倫
#國民黨
#謝龍介
劉世芳
傳檢調將赴國民黨中央黨部 檢方澄清今天未搜索國民黨議員自首推倒北檢拒馬 劉世芳：僅傳喚首謀朱立倫謝龍介楊智伃
朱立倫
藍白峰會談關稅 朱立倫提4方向、黃國昌指台美應簽FTA【直播】藍白領袖峰會 卓榮泰盼談出福國利民內容朝野合作
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

71
更多編輯台推薦新聞：