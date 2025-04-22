稱朱立倫等人「首謀者」劉世芳：集遊法就有寫

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（中央社記者陳俊華台北22日電）北檢偵辦不實連署案，國民黨主席朱立倫等人日前到北檢外抗議，內政部長劉世芳昨天說北市警會先傳喚「首謀者」朱立倫等3人。劉世芳今天指出，集會遊行法第29條中就有「首謀者」這幾個字。

針對朱立倫等人在北檢外抗議，內政部長劉世芳昨天表示，就依集遊法處理，北市警會先傳喚首謀者朱立倫、國民黨立委謝龍介與國民黨發言人楊智伃。媒體報導，謝龍介回應，近來傳內閣將於520改組，劉世芳創下內政部長指揮辦案首例，可能是急於求表現，他就等著劉世芳帶隊來逮捕。

立法院今天繼續進行施政總質詢。劉世芳會前受訪時表示，昨天她不管是對媒體說明或對立委詢答都有提到，她不對個案做任何評估、分析，但是因為有人提到跟法律有關的部分，所以她就把這部分再跟大家說清楚。

劉世芳指出，集會遊行法的主管機關是內政部，第3條提到，主管機關是指遊行、集會所在地的警察分局；如果是指朱立倫到北檢前面去抗議，或做其他的集會活動，主管機關就是台北市中正一分局。

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劉世芳說明，集會遊行法第6條也提到，集會遊行不得在總統府、行政院、司法院、考試院、各級法院及其周邊範圍舉行；第29條明定，集會、遊行經該管主管機關命令解散而不解散，仍繼續舉行經制止而不遵從，「首謀者」處2年以下有期徒刑或拘役，就有「首謀」這幾個字。

劉世芳強調，她不針對個案，而包括檢警調在調查、偵查等過程，完全是依集會遊行法或其他法律規定處理。（編輯：張若瑤）1140422