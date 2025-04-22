蕭副總統見以色列訪團 盼強化科技經貿領域合作

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（中央社記者葉素萍台北22日電）副總統蕭美琴今天接見以色列國會友台小組主席杜伯斯基訪問團，她感謝以色列國會長期支持台灣參與國際事務，期盼兩國持續在教育、科技及經貿等領域深化合作，共同維持印太區域的和平與穩定。

總統府發布新聞稿指出，蕭副總統上午接見以色列國會友台小組主席杜伯斯基（Boaz Toporovsky）訪問團。

副總統致詞時表示，雖然台灣與以色列沒有正式的外交關係，但雙方在民間交流以及國會關係方面非常密切，政府各領域間的交流也日益頻繁，這些都非常有意義，感謝以色列國會長期支持台灣有意義的參與國際事務。

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她提到，很高興台灣與以色列在科技合作、教育交流及經貿等領域簽訂一系列合作協議，加深彼此的連結。許多台灣人很欽佩以色列「新創之國」的精神，以色列對科技和創新的投入，不僅讓國家繁榮，也強化了國家的安全。

蕭副總統表示，台灣也處於複雜的地緣政治環境，致力於自我防衛，並持續投入更多資源，希望結合民間部門的創新能力，共同強化國家安全。她強調，台灣有許多地方可以向以色列學習，最重要的是，都致力於維持印太區域的和平與穩定，期盼兩國未來有更多的合作機會。（編輯：翟思嘉）1140422