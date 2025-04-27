戴璟安批林沛祥三不 藍：別再妄想把基隆人當傻子

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（中央社記者王朝鈺基隆27日電）去年罷免基隆市長謝國樑領銜人戴璟安今天指國民黨立委林沛祥「三不一沒有」。國民黨基隆市黨部說，戴璟安別再假扮公民代表，基隆人眼睛雪亮，別再妄想把基隆人當傻子。

發起罷免林沛祥的公民團體「基隆絕沛」今天邀請戴璟安等人宣講，戴璟安說，他對林沛祥下的註解就是「三不一沒有」。林沛祥身為國民黨員，忘了國民黨就是反共出來的，林沛祥卻跑到中國大陸會面，背叛了相信「國民黨」這3個字的人，才會有正藍軍的出現。

戴璟安說，林沛祥在質詢時，指責基隆是沒有文化的地方，而林沛祥的父母在基隆已發展約20年，林沛祥公然反駁父母所做的一切，這種指責只能說是不孝，此外，林沛祥在通勤地點都在宣傳自己，拋棄謝國樑這名好朋友，只顧著宣傳自己，這就是不義。

戴璟安說，至於「沒有」就是所謂的「袂見笑」（不要臉），林沛祥曾在節目提到罷免提議書去年都抄好了，準備要送到中選會，堂堂1名立委在節目上說「白賊話」（謊話），實在令他聽不下去。

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對於戴璟安言論，林沛祥沒有回應。國民黨基隆市黨部發言人黃申棟表示，是方唐鏡還是戴璟安，怎麼又跳出來了。戴璟安當初打著「看不下去市政」的旗號罷免謝國樑，如今又急著跳下來助講罷免林沛祥，毫不掩飾地出賣當年陪伴上街頭的選民，戴璟安徹底坐實了自己的政治色彩。

黃申棟說，戴璟安從假公民到真側翼，從裝模作樣到全力助攻，這齣戲早就破功，既然急著靠向綠營，就光明正大一點，別再假扮什麼公民代表了。基隆人眼睛雪亮，別再妄想把基隆人當傻子。（編輯：方沛清）1140427