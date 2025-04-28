39共機艦擾台 中共發射運載火箭對台灣無危害

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（中央社記者楊堯茹台北28日電）國防部今天表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機29架次，其中16架逾越海峽中線進入北、中、西南及東部空域，以及共艦10艘、公務船4艘持續在台海周邊活動；另中共昨天發射運載火箭飛經台灣中部，對台無危害。

國防部上午公布「中共解放軍台海周邊海、空域動態」，27日上午7時35分至中午12時，在北部空域偵獲中共輔戰機1架；上午7時5分至晚間6時55分，在台灣海峽空域偵獲中共主、輔戰機、無人機及直升機22架次，其中10架次逾越中線；上午6時5分至下午5時，在西南空域偵獲中共主、輔戰機5架次；上午7時10分至上午11時30分，在東部空域偵獲中共無人機1架。

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此外，國防部表示，27日晚間11時54分，中共於四川西昌衛星發射中心，執行運載火箭搭載衛星發射任務。該火箭飛行路徑經台灣中部朝西太平洋方向，高度位於大氣層外，對台灣地區無危害。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。（編輯：林家嫻）1140428