林右昌引民權主義批藍：若孫中山在世會氣到說不出話

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（中央社記者葉素萍台北29日電）國民黨主席朱立倫昨天表示，將發動各式罷免總統賴清德運動。民進黨秘書長林右昌今天指出，朱立倫是附和中共謀台，縱容毀憲亂政，用作弊反民主，推青年當人頭，背棄孫中山的黨主席，如果孫中山還在世，會氣到話都說不出來。

林右昌今天召開記者會回應時事表示，歷史總是驚人的巧合與諷刺，2024年4月26日，國民黨立院黨團總召傅崐萁率訪問中國後，回台毀憲亂政；2025年4月26日，朱立倫上街頭後，推動罷免總統。

林右昌指出，朱立倫近來大肆批評罷免團體是惡罷，這是公開侵犯污衊公民的行為，罷免是憲法賦予人民的基本權力，自2017年修法以來，成案並投票的罷免案總計有27件，成功罷免的有7件，從市長、立委、議員到村里長，不分國民黨、民進黨還是無黨籍都有。

林右昌說明，國民黨也曾運用此權利罷免成功，現在卻因害怕被罷免，昨是今非批評罷免權，散播謠言鼓動群眾，反民主莫過於此。

林右昌解釋，1924年4月26日孫中山宣講民權主義第六講時談及何謂罷免權，當年孫中山概念很清楚，「罷免權」是民主的煞車機制，當民主失控，罷免權就該介入，而介入的主體是「人民」，不是「國民黨的名冊」。

林右昌提到，當死亡連署的比例高到不合常理，顯示連署提案合法性與有效性出現問題，也間接證實社會對國民黨抄名冊的懷疑；國民黨地方黨部被搜，是因為違法作弊抄名冊假連署，這涉及系統性組織犯罪行為，朱立倫是否事先知情、甚至下令，都應該說清楚講明白。

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林右昌強調，國民黨不思考問題本源，竟找一堆假公民、真黨工，使出假連署、真抄名冊奧步，如果孫中山還在世，孫中山都會氣到話都說不出來。

林右昌表示，未來國民黨史將會記載，國民黨在朱立倫擔任黨主席時，附和中共謀台，縱容毀憲亂政，用作弊反民主，推青年當人頭，是一個背棄孫中山，踐踏三民主義，毀壞五權憲法的黨主席。朱立倫不只應向全民道歉，更應負起政治責任。（編輯：林克倫、張若瑤）1140429