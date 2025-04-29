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立委問美方是否要新台幣升值 楊金龍：沒有這回事

2025/4/29 16:17
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（中央社記者王揚宇台北29日電）立委今天質詢時關注美國對等關稅議題，包括美方是否要求新台幣匯率升值，中央銀行總裁楊金龍數度說明沒有這回事。立委再問如果美國將美債轉換為零息債券該如何因應，楊金龍說，據了解目前沒有這個議題。

立法院會今天進行施政總質詢，國民黨立委許宇甄質詢時提到，針對美國總統川普（Donald Trump）的關稅戰，各國將其視為國難，且都有高度危機意識進行因應，希望賴政府能把關稅戰放在第一位，這也比大罷免重要得多。

許宇甄詢問，外傳美國可能提出「海湖莊園協議」，要求盟友將手中的美債轉換為零息債券，倘若未來美債轉為零息債券，政府如何因應。

楊金龍說，這是一個假設的問題，央行每年都會跟美國財政部溝通，「據我們現在了解，美國財政部沒有這樣一個議題」。

楊金龍也說，倘若握有的債券到期，會有2個想法，「一個是繼續，另一個是轉到其他去」。許宇甄追問轉到哪裡去，楊金龍表示到時候會做決定，都有因應計畫。

許宇甄再問，美國是否希望新台幣要升值。楊金龍數次說沒有這回事、絕對沒有，而高關稅的談判跟匯率談判是分開的，就目前所知，美國跟日本的談判也沒有要日圓升值。

此外，行政院會24日通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，將用於提供企業金融支持、提升產業競爭力，以及挹注台電還有勞健保，草案將送立法院審議。卓榮泰說明，未來若依條例編列新台幣4100億元的特別預算，財源將全數以歲計賸餘支應，其中930億元挹注產業支持方案，另外1000億元撥補台電。

許宇甄質疑，在4100億元的規模中，只有930億元支持產業，是否足以因應產業的需求。

行政院長卓榮泰說，這次的特別條例不單只針對美國關稅議題，而是因應國際情勢，其他國家也有就能源進行相關補貼，因此這次對台電挹注1000億元也是對產業直接的幫忙。

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民進黨立委沈發惠質詢時則提及，現在在野黨主張要全民普發現金1萬元，是否可以兩邊都做，即一邊編4100億元，另一邊又普發現金。

卓榮泰表示，衡量國家目前財政狀況與實際需要，希望在這個階段面對國際貿易秩序重整下，積沙成塔，把國家的力量放在4100億元上面，普發現金不是現在最好的方式，因此沒有考慮2個都做，應該集中力量去面對產業需求。（編輯：翟思嘉）1140429

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