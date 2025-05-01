借車位引發爭議 民進黨彰縣議員賴清美遭停權1年

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（中央社記者吳哲豪彰化30日電）因借停車位引發爭議的民進黨彰化縣議員賴清美，遭民進黨彰化縣評議會決議停權1年；賴清美今天指出，決議對她不公平，如被停權1年失去明年提名參選縣議員，她不排除選立委。

民主進步黨籍彰化縣議員賴清美日前到芳苑鄉王功派出所借車位，與員警發生爭執，雙方不歡而散，賴清美在臉書（Facebook）描述此事，遭網友撻伐；事後賴清美帶茶葉赴派出所致意，因當事員警休假，由所長代表接受，她表示在了解雙方個性後，誤會已化解。

賴清美雖表示誤會化解，但民進黨中央仍發新聞稿，指所有黨公職均應嚴以律己並謹言慎行，不應有脫序不當行為，影響民進黨形象，賴清美的事件由黨內評議機制處理。

民進黨彰化縣評議委員會28日決議，由於賴清美言論引發網路、媒體、社會、政論節目討論，有損黨譽，開會決議停權1年，將送民進黨中評會，做出最後定奪，不過評議會召集人江天寶也強調，做出停權1年決議令人遺憾，因賴清美是黨內5連霸的縣議員，熱心服務，也是黨部很重要的資產。

賴清美接受媒體聯訪時指出，她認為停權1年決議對她並不公平，如被停權1年，可能失去明年縣議員黨內提名的機會，若無法獲得提名，不排除直接參選立委，讓選民還她公道。

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賴清美說，她加入民進黨30多年，如果去派出所停車一開始就表明是縣議員，不就一切沒事，如今卻被網軍霸凌，事件發生1個多月，她還會接到網路霸凌簡訊，黨部沒有幫忙說話，竟然還讓她停權1年，根本就是被人挾怨報復、公報私仇。

賴清美指出，她不希望是派系落井下石，且相信中央黨部會明察秋毫，給予公道的處置。（編輯：楊昭彥）1140430