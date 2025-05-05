加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
新台幣狂飆升破30元民眾搶換匯 多家銀行App網銀塞車無法登入
首頁 / 政治

國民黨：組發會轉型前進指揮所 開直播應戰大罷免

2025/5/5 10:25
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北5日電）國民黨以組發會辦公室為場景，製播「鄉民早安」直播節目，將於週一至週五上午8時播出，邀請黨籍民代、黨公職等一起聊時事。國民黨表示，組發會已將部隊轉型成「前進指揮所」，以因應大罷免的二階連署。

國民黨發出新聞稿表示，從今天上午8時時起，於國民黨官方臉書、YouTube頻道播出「鄉民早安」直播節目，開播第一集，由國民黨不分區立委吳宗憲、台北市議員柳采葳、發言人楊智伃共同主持，評析最新時事與變局，以輕鬆詼諧的方式，於一天之始暢談最新的輿情趨向，並全面性剖析時事議題，讓民眾洞悉時局脈絡與變化。

國民黨表示，台灣近期面對國際局勢變化或是內部「大惡罷」，尤其總統賴清德執政後，透過行政干預、司法壓迫、側翼造謠等手段不斷迫害在野黨，政局的紛擾、經濟惡化的趨勢已讓民眾感到不安與憤怒。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

國民黨表示，正如國民黨主席朱立倫所言，賴總統這一年來「對內鬥爭、對外無能、除了家暴，一事無成」；也因此，讓台灣民眾能深入且即時了解當前時局變化，是應對變局的重要課題。

國民黨強調，面對大惡罷的挑戰，國民黨組發會已將部隊轉型成「前進指揮所」，以因應大罷免的二階連署；藉由在組發會辦公場域的直播，展現開大門、走大路，問心無愧、光明磊落的信心。（編輯：楊凱翔）1140505

#YouTube
#楊智伃
#柳采葳
#國民黨
#臉書
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

71
更多編輯台推薦新聞：