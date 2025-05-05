國民黨：組發會轉型前進指揮所 開直播應戰大罷免

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（中央社記者劉冠廷台北5日電）國民黨以組發會辦公室為場景，製播「鄉民早安」直播節目，將於週一至週五上午8時播出，邀請黨籍民代、黨公職等一起聊時事。國民黨表示，組發會已將部隊轉型成「前進指揮所」，以因應大罷免的二階連署。

國民黨發出新聞稿表示，從今天上午8時時起，於國民黨官方臉書、YouTube頻道播出「鄉民早安」直播節目，開播第一集，由國民黨不分區立委吳宗憲、台北市議員柳采葳、發言人楊智伃共同主持，評析最新時事與變局，以輕鬆詼諧的方式，於一天之始暢談最新的輿情趨向，並全面性剖析時事議題，讓民眾洞悉時局脈絡與變化。

國民黨表示，台灣近期面對國際局勢變化或是內部「大惡罷」，尤其總統賴清德執政後，透過行政干預、司法壓迫、側翼造謠等手段不斷迫害在野黨，政局的紛擾、經濟惡化的趨勢已讓民眾感到不安與憤怒。

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國民黨表示，正如國民黨主席朱立倫所言，賴總統這一年來「對內鬥爭、對外無能、除了家暴，一事無成」；也因此，讓台灣民眾能深入且即時了解當前時局變化，是應對變局的重要課題。

國民黨強調，面對大惡罷的挑戰，國民黨組發會已將部隊轉型成「前進指揮所」，以因應大罷免的二階連署；藉由在組發會辦公場域的直播，展現開大門、走大路，問心無愧、光明磊落的信心。（編輯：楊凱翔）1140505