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賴清德：全面提升托育品質 確保孩子快樂安全成長

2025/5/7 15:48（5/7 16:19 更新）
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圖為兼任民進黨主席的總統賴清德。（中央社檔案照片）
圖為兼任民進黨主席的總統賴清德。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉素萍台北7日電）全國關注「剴剴案」，兼任民進黨主席的總統賴清德今天說，每位孩子都是家長最重要寶貝，讓孩子在快樂安全環境成長，是家庭、政府與整個社會共同目標與責任。未來應全面提升托育服務品質，明確規範托育相關人員資格與義務，更要強化托育機構的設立與管理。

本週日適逢母親節，民進黨下午召開中常會，賴清德致詞時祝福全國的母親「母親節快樂」。

賴清德表示，全天下的母親用無盡的愛和陪伴，讓孩子平安長大。他也希望，大家對母親的感恩與感念，不要只侷限在這個日子。

賴清德強調，傳統性別角色的刻板印象已經徹底過時，無論是家務工作，或是育兒和教養，都已經不再僅限於女性，也不能再僅限於女性。

他說，孩子滿3歲前，雙親都可以申請最長2年的育嬰假，並有育嬰留職停薪津貼，在這段期間，可以持續參與勞工保險，雇主應負擔的保險費也免予繳納。

賴清德表示，面對雙親都可能需要工作以及現代家庭規模日益縮減的環境，政府除了要強化各項托育補助、育兒津貼，更要持續協助打造良好的育兒環境。

他說，應該要全面提升托育服務的品質，並明確規範托育相關人員的資格與義務，更要強化托育機構的設立與管理，回應多元的需求。

賴清德表示，每位孩子都是家長最重要的寶貝，保障兒童接受適當照護、強化家長的參與及權益保障，讓孩子在快樂且安全的環境中成長，是家庭、政府與整個社會共同的目標與責任。

他說，當孩子成年就會進入到下一個階段，這些曾經的孩子變成青年，開始自立、離開家庭、到外打拚。為了保障青年的權益，打造共存共榮的世代關係，行政院已通過「青年基本法」草案，強化各級政府的青年參與機制，讓青年的聲音，可以被傾聽、更能落實到政策中。

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賴清德說，草案要求建立青年在地支持系統，獎勵青年返留家鄉；同時應訂定居住與家庭政策，保障青年居住權益及友善育兒環境、強化家庭支持，讓青年家庭，可以獲得宜居的生活環境。

他表示，無論是孩子或青年都是國家重要的寶藏，除了對生育下一代的母親表達敬意，更要持續強化社會投資，擴大政府照護的規模，讓世代共榮、永續發展。（編輯：萬淑彰）1140507

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