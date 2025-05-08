林佳龍盼偕休士頓 建Taiwan Tower推投資美國隊

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（中央社記者楊堯茹台北8日電）外交部長林佳龍率團赴美國德州，行程首日拜會休士頓市長惠特邁時表示，台灣政府有意與休士頓市府合作推動興建「Taiwan Tower」，有助於推動「台灣投資美國隊」落地。

林佳龍今天在臉書發文表示，他在德州時間7日拜會德州休士頓市長惠特邁（John Whitmire），表達台灣政府有意與休士頓市府攜手合作，善用台灣中油在休士頓既有土地，推動興建「Taiwan Tower」，推動台美雙向投資。

林佳龍指出，「Taiwan Tower」將提供在德州投資的台灣企業及有意投資台灣的美國企業雙向的「一站式服務」，期待「Taiwan Tower」能匯聚公協會、創新育成中心、銀行與電信等關鍵資源，為企業提供資金、人才與乾淨網路等全方位支持。

林佳龍說，這項投資案也是總統賴清德「深化台美經貿關係路徑圖」的具體實踐項目之一，並已在行政院層級歷經多次深入討論。

林佳龍強調，多家台灣科技、電子業者正積極規劃赴德州投資。而「Taiwan Tower」的預定地鄰近休士頓市政廳、地理位置優越，不僅具吸引台灣企業美國總部進駐的潛力，也適合成為台灣駐休士頓辦事處的新址。

林佳龍表示，「Taiwan Tower」計畫將有助於推動「台灣投資美國隊」落地，拓展台灣經濟版圖，也將成為台灣在美招商平台、促成「美國投資台灣隊」，讓台美雙邊 AI 產業鏈更深層次融合，實現台美經濟共榮發展。

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根據林佳龍貼文，「Taiwan Tower」計畫獲得惠特邁正面回應，林佳龍並誠摯邀請訪問台灣，就後續細節進一步展開討論。

林佳龍說，期盼透過此案深化與休士頓市府、德州州政府及美國聯邦政府的多層次關係，不僅呼應美國聯邦政府「鼓勵各級政府與台灣深化交流」的政策，也期盼攜手促成這項具備互利共榮潛力的開發案。（編輯：林興盟）1140508