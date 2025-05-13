傳盧秀燕表態選黨主席 黃健豪：大罷免結束前不可能

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（中央社記者劉冠廷台北13日電）國民黨主席今年改選，但時程未定，有媒體報導，台中市長盧秀燕將在罷免國民黨立委投票前，表態參選。但來自台中的國民黨立委黃健豪今天說，這不是盧秀燕的意思，在罷免投票結束前，盧秀燕不可能去談黨主席選舉。

全台大罷免二階連署，泛藍立委已進入最後收件階段，有媒體報導，面臨滅黨危機，傳出盧秀燕擬在國民黨立委罷免投票前，表態參選國民黨主席。對此，現任黨主席朱立倫則表示，很好，非常好，非常歡迎。

被視為盧秀燕嫡系的黃健豪今天上午接受廣播專訪時表示，現在有這樣的聲音傳出，他判斷是黨內期待盧秀燕參選的人士期待，因此有人又提出這樣的想法，不過這應該是單方面的說法，不是盧秀燕的意思。

黃健豪認為，在立委罷免投票結束前，盧秀燕不可能去談黨主席選舉，談了就會讓議題失焦。

節目主持人追問，若大罷免結果是所有國民黨立委都守住，朱立倫將爭取連任黨主席，屆時盧秀燕是否還要參選，黃健豪說，到時候看結果才能決定要不要參選，因為現在出現大罷免，會讓事情產生很多變數。

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談到盧秀燕是否參選黨主席的意願，黃健豪表示，看起來盧秀燕有往參選的黨主席的方向走，之前是因為有些原因，所以不參選，現在比較像是，如果這些原因可以解決，那可以考慮選。

此外，談到台中市目前罷免的狀況，黃健豪說，縣區的區域立委罷免案，他認為基本上都不會過關，藍綠都一樣，熱戰區域會是在市區，像是國民黨立委廖偉翔、羅廷瑋就要全力防守。（編輯：蘇龍麒、楊凱翔）1140513