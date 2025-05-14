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國安局：涉性平案官員已調職嚴懲 查無主管包庇

2025/5/14 09:31（5/14 09:55 更新）
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圖為國安局。（圖取自國安局網頁nsb.gov.tw）
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（中央社記者楊堯茹台北14日電）媒體報導，國安局謝姓組長被投訴性騷擾女性下屬仍升官，國安局疑吃案。國安局今天表示，接獲檢舉後已調離原單位，並記過兩次處分在案，也查無相關部門主管包庇或不法情事。

鏡週刊報導，國安局北部工作站謝姓簡任組長屢次向女性下屬伸出狼爪，還曾當著第三處處長陳國全的面，對移民署女主管搭肩、摟背。2021年7月，3名女性組員聯名撰寫性騷擾申訴報告給陳國全，控訴謝姓組長2018年擔任代理組長及編審期間，利用權勢性騷女性人員，疑似全被陳國全壓下。

國安局上午發布新聞稿澄清，針對謝員涉嫌性平案，在接獲具名檢舉後，即將其調離原單位及調任非主管職務，並已完成行政調查，經國安局獎懲委員會決議記過兩次處分在案。

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國安局指出，近期接獲匿名檢舉同案，經再次約談案關人員及調閱檔案，查無相關部門主管包庇或不法情事，匿名檢舉內容並非事實。

國安局強調，將持續加強法紀及性平教育宣導，深化同仁性別平權意識；另秉持勿枉勿縱原則，嚴懲違失個案，以儆效尤，並嚴查各項指控，防杜黑函中傷。（編輯：張良知）1140514

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