加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
運動部9/9國民體育日掛牌 部徽源自陳傑憲Team Taiwan手勢
首頁 / 政治
國民黨
新聞專題
國民黨3/300
首頁 / 政治

朱立倫：支持國防預算 立院下會期推福國利民法案

2025/5/15 13:34（5/15 14:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北15日電）國民黨主席朱立倫今天表示，從印巴戰爭看出國防現代化與提升人員訓練、專業的必要；立法院下個會期，將支持國防特別預算，推動國家安全與福國利民的法案。

朱立倫上午與國民黨立委洪孟楷在林口市場掃街，爭取選民在罷免案三階段時，投下不同意票。掃街前接受聯訪時，記者詢問他，將與智庫討論立法院下會期的優先法案，包括哪些細項。

朱立倫表示，國民黨重視國家安全、國防安全、產業安全；尤其，從印度、巴基斯坦戰爭中，看出國防現代化的必要，電子戰需加強，並提升人員的訓練、與專業能力，須加強防衛能力與社會安全韌性。

他表示，產業安全也相當重要，必須根留台灣，台灣優先，台灣必須偉大，而不是把根都拔走，把產業都送出去，朝野應共同努力，將關鍵產業留在台灣，讓台灣偉大才是目標。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

至於能源安全，朱立倫說，除核管法已經修正通過核電廠可延役20年，電業法也要修正，確保台灣能源安全，並對能源配比、節能減碳都在電業法入法。

他說，這些重要法案將綜合起來，透過智庫與重要黨團幹部討論，國民黨要不斷努力，希望福國利民，拚民生、拚台灣的安全，並全力支持立法院下會期的國防特別預算。（編輯：方沛清）1140515

#印度
#洪孟楷
#立法院
#朱立倫
#國民黨
#電業法
#國防預算
朱立倫
出席哥本哈根峰會 夏立言：傳達中華民國多元聲音陪洪孟楷掃街 朱立倫：認真立委被罷免非常荒謬
洪孟楷
增訂刑法不法關說罪 朝野三讀後持續交鋒汽車隔熱紙透光率指引6月公告 明年起納管新車違者開罰
國民黨
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
衝刺罷免二階連署 國民黨公布全台連署據點地圖
21
更多編輯台推薦新聞：