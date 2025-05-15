朱立倫：支持國防預算 立院下會期推福國利民法案

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（中央社記者黃旭昇新北15日電）國民黨主席朱立倫今天表示，從印巴戰爭看出國防現代化與提升人員訓練、專業的必要；立法院下個會期，將支持國防特別預算，推動國家安全與福國利民的法案。

朱立倫上午與國民黨立委洪孟楷在林口市場掃街，爭取選民在罷免案三階段時，投下不同意票。掃街前接受聯訪時，記者詢問他，將與智庫討論立法院下會期的優先法案，包括哪些細項。

朱立倫表示，國民黨重視國家安全、國防安全、產業安全；尤其，從印度、巴基斯坦戰爭中，看出國防現代化的必要，電子戰需加強，並提升人員的訓練、與專業能力，須加強防衛能力與社會安全韌性。

他表示，產業安全也相當重要，必須根留台灣，台灣優先，台灣必須偉大，而不是把根都拔走，把產業都送出去，朝野應共同努力，將關鍵產業留在台灣，讓台灣偉大才是目標。

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至於能源安全，朱立倫說，除核管法已經修正通過核電廠可延役20年，電業法也要修正，確保台灣能源安全，並對能源配比、節能減碳都在電業法入法。

他說，這些重要法案將綜合起來，透過智庫與重要黨團幹部討論，國民黨要不斷努力，希望福國利民，拚民生、拚台灣的安全，並全力支持立法院下會期的國防特別預算。（編輯：方沛清）1140515