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台灣國陳峻涵合影突喊挺罷免 林沛祥：完全尊重

2025/5/26 12:42（5/26 14:01 更新）
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中國國民黨籍立法委員林沛祥（左）26日上午在基隆城際轉運站向民眾致意，「台灣國」理事長陳峻涵（右）持手機錄影，上前表示要與林沛祥合照時，突喊「基隆絕沛，差你一票」。（陳峻涵提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年5月26日
中國國民黨籍立法委員林沛祥（左）26日上午在基隆城際轉運站向民眾致意，「台灣國」理事長陳峻涵（右）持手機錄影，上前表示要與林沛祥合照時，突喊「基隆絕沛，差你一票」。（陳峻涵提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年5月26日
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（中央社記者王朝鈺基隆26日電）遭提罷免的國民黨籍立法委員林沛祥今天在基隆城際轉運站向民眾致意，「台灣國」理事長陳峻涵上前合影時突喊「基隆絕沛，差你一票」；林沛祥表示，完全尊重，不覺得是嗆聲。

基隆選舉區選出的林沛祥一早在雨中持標語，站在轉運站與火車站間路口，向民眾揮手致意。

陳峻涵複製罷免基隆市長謝國樑時模式，持手機錄影上前說「委員，辛苦了，拍個照」，林沛祥先對鏡頭比YA，聽到陳峻涵喊「基隆絕沛，差你一票」後，林沛祥改比「讚」手勢說「謝謝，加油」；陳峻涵指風度不錯，並問林沛祥是否願受訪，林沛祥則向民眾揮手致意問好。

林沛祥前往和平島考察古蹟遺址時受訪表示，公民有言論自由，這就是台灣、中華民國作為民主法治國家最可貴的地方，完全尊重所有人都有為理想、信念發聲權。

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他說，其實在陳峻涵之前，也有民眾向他抱怨中國國民黨，他也是回應「尊重，加油」。

至於外界解讀近日發言可能有為罷免團體連署加溫，林沛祥說，爭取建設與在公共議題直言不諱不衝突。從政後能講實話、直話，他都盡量不迴避，政治領域有許多「彎彎角角」，如果可直來直往，或許彼此能更透徹了解建設、議題。（編輯：李明宗）1140526

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