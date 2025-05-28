藍委盼延後主席選舉團結反罷免 國民黨：依規定改選

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（中央社記者劉冠廷台北28日電）國民黨預計9月改選黨主席，但有立委認為因遭逢大罷免，建議現階段先不要有主席選舉。國民黨文傳會主委林寬裕今天表示，到目前為止，還是會依照相關規定進行改選；大家也會全力支持黨籍立委，共同面對這場惡罷。

國民黨今年將改選黨主席，但受大罷免潮影響，相關選舉期程尚未決定，不過朱立倫在接受聯合報專訪時回應，目前改選時程不變，7月公告、9月改選、10月交接，並表示非常期盼順利交棒。

但國民黨立法院黨團書記長王鴻薇表示，目前最重要的是大罷免這關，不希望在這階段有主席選舉，若黨內選、外面也選，會讓被罷免的國民黨立委面臨內外交迫；國民黨團首席副書記長羅智強呼籲，國民黨要先團結，一起過大罷免這關，守住民主制衡力量，不管是誰參選黨主席，自然會有更好的方向。

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林寬裕今天下午在國民黨中常會後受訪強調，立委的意見是面對大罷免，要以全黨力量共同對抗為主；不管黨中央或地方各級民意代表、黨公職，都會全力支持立委面對惡罷。目前為止還是依照相關規定，進行黨主席改選。

至於黨中央預定何時公布黨主席選舉的期程與規劃，林寬裕未正面答覆，僅說依照規定要在3個月前公告選舉，按照時程來看，就應該是在7月公告，預定9月選舉。（編輯：蘇志宗、張若瑤）1140528